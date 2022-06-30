NATO zirvesinde yemek polemiği! Tepkilerin ardından salatanın ismi değiştirildi

İSPANYA'nın Madrid kentinde düzenlenen NATO liderler zirvesindeki restoran menüsünün en üstünde yer alan 'Rus salatası' tepkiyle karşılandı. Zirvenin üçüncü gününde salatanın ismi değiştirildi.

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RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine bir güvenlik tehdidi olarak tanımlanmasının ardından NATO zirvesinde sunulan menünün başında Rus salatasının yer alması şaşkınlıkla karşılanmış, gazeteci Inaki Lopez, İspanyol medya kuruluşu La Sexta'ya, "NATO zirvesinde Rus salatası mı? Yemeğin seçimine biraz şaşırdım" yorumunu yapmıştı. Tartışmalı ismine rağmen salatanın birkaç saat içinde tükendiği açıklanmıştı.

Yemek menüsüne diplomatik dokunuşlar

Salı akşamı İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezindeki Barok Santa Cruz Sarayında düzenlenen ziyafete katılan savunma ve dışişleri bakanlarına sunulan menüye de diplomatik dokunuşlar yapıldı.

Netflix dizisi Chef's Table'de yer alan İspanyol şef Jose Andres, koordine ettiği yemekte İspanya'ya özgü klasik tapayı servis etti. Ancak tapaya domatesli köfte ekleyerek İspanya'nın geleneksel yemeğini 'Ukrayna salatası' olarak yorumladı. Rus salatası da geleneksel salataya dönüştürüldü.