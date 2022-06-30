Ukrayna'yı kızdıran karar! Suriye ile diplomatik ilişkiler kesildi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye'nin Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna'nın Suriye ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.

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SURİYE'nin Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmasının ardından Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada Ukrayna ile Suriye arasında artık diplomatik ilişkilerin olmayacağını belirterek Suriye'ye yönelik yaptırım baskısının 'daha da artırılacağını' açıkladı.

Zelensky ayrıca Suriye'nin söz konusu hareketini 'değersiz' olarak nitelendirdi.