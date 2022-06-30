Erzurumda beyaz ayı çobana saldırdı! Ayı ile çobanın kavgası ölümle bitti
ERZURUM'da dere kenarında koyunlarını otlatan Fatih İlhan adlı çobana beyaz ayı saldırdı. Çobanın av tüfeği ile vurduğu ayı da çoban da öldü.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Hükam köyünde Çobanlık yapan 5 çocuk babası Fatih İlhan (44) dün öğle saatlerinde Vank deresinde koyunları otlatırken beyaz ayı ile karşılaştı.
Çoban kendisine saldıran beyaz ayıyı av tüfeği ile vurdu. Yaralı ayı çobana saldırmaya devam etti. Vücudunun muhtelif bölgeleri parçalanan çoban hayatını kaybetti.
Yaralı beyaz ayı da bölgede dere içerisinde ölüsü bulundu.
Çobandan haber alamayan yakınları ve komşuları durumu Jandarma ve AFAD’a bildirerek yardım istedi.
Olur İlçe Jandarma ekipleri, Erzurum JAK ekipleri ve AFAD ekipleri çobanı bölgede aramaya başladı. Gece görüşlü drone destekli bölgede geniş çaplı arama yapıldı.