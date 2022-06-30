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Erzurumda beyaz ayı çobana saldırdı! Ayı ile çobanın kavgası ölümle bitti

Erzurumda beyaz ayı çobana saldırdı! Ayı ile çobanın kavgası ölümle bitti

ERZURUM'da dere kenarında koyunlarını otlatan Fatih İlhan adlı çobana beyaz ayı saldırdı. Çobanın av tüfeği ile vurduğu ayı da çoban da öldü.

Erzurumda beyaz ayı çobana saldırdı! Ayı ile çobanın kavgası ölümle bitti

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Hükam köyünde Çobanlık yapan 5 çocuk babası Fatih İlhan (44) dün öğle saatlerinde Vank deresinde koyunları otlatırken beyaz ayı ile karşılaştı. 

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Erzurumda beyaz ayı çobana saldırdı! Ayı ile çobanın kavgası ölümle bitti

Çoban kendisine saldıran beyaz ayıyı av tüfeği ile vurdu. Yaralı ayı çobana saldırmaya devam etti. Vücudunun muhtelif bölgeleri parçalanan çoban hayatını kaybetti. 

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Erzurumda beyaz ayı çobana saldırdı! Ayı ile çobanın kavgası ölümle bitti

Yaralı beyaz ayı da bölgede dere içerisinde ölüsü bulundu.
Çobandan haber alamayan yakınları ve komşuları durumu Jandarma ve AFAD’a bildirerek yardım istedi. 

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Erzurumda beyaz ayı çobana saldırdı! Ayı ile çobanın kavgası ölümle bitti

Olur İlçe Jandarma ekipleri, Erzurum JAK ekipleri ve AFAD ekipleri çobanı bölgede aramaya başladı. Gece görüşlü drone destekli bölgede geniş çaplı arama yapıldı. 

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