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Trabzonspor'da flaş karar! İki futbolcu kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'da flaş karar! İki futbolcu kadro dışı bırakıldı

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor, kritik bir karar aldı. Bordo-Mavililer'de iki futbolcu kadro dışı bırakıldı.

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Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor, kritik bir karar aldı. Bordo-Mavililer'de iki futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Fode Koita ile Yunus Mallı kadro dışı
Sabah'ın haberine göre kendilerine kulüp bulmaları için süre tanınan Fode Koita ile Yunus Mallı, belirlenen sürede teklif getiremeyince, kadro dışı bırakıldı.

Alt yapıda idmana çıkacaklar
İki futbolcunun da antrenmanlarını, alt yapıya ait tesislerde devam ettireceği belirtildi. Geçtiğimiz sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Fode Koita, Bordo-Mavili forma ile 21 karşılaşmada görev aldı. 31 yaşındaki santrfor, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Şubat 2021'de takıma katılan Yunus Mallı ise geçen sezon 10 maça çıktı ve skor katkısında bulunamadı.

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