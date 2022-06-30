Osmaniye'de freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde freni boşalan kamyon; 1 pikap, 2 otomobil ve 1 motosiklete çarptıktan sonra durabildi. Dehşete düşüren kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Abone ol
OSMANİYE Kadirli-Andırın yolu üzeri Asri Mezarlık kavşağındaki rampada seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 01 DM 768 plakalı kamyonun freni boşaldı. Araç kontrolü kaybeden kamyon şoförü önce bir pikaba ardından da kırmızı ışıkta bekleyen Cengizhan Kocaoğlu'nun kullandığı 80 ACC 428 plakalı motosiklete çarptı.
Durmayan kamyon yolda kontrolsüz şekilde ilerlerken yaklaşık 2 km uzaklıktaki kırmızı ışıkta bekleyen 53 ED 107 plakalı ve 80 ABC 416 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Cengizhan Kocaoğlu hayatını kaybederken araçlarda bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.