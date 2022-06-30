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Yunanistan'a kaçarken yakalanan biri HDP il başkanı PKK şüphelileri tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan biri HDP il başkanı PKK şüphelileri tutuklandı

YUNANİSTAN'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerden birinin Halkların Demokratik Partisi (HDP) Konya İl Eş Başkanı Songül Ç. olduğu belirlendi.

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Güvenlik güçleri yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi sınırda yakaladı.

Şüphelilerden birinin Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan açıkta dosyası bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Konya İl Eş Başkanı Songül Ç., diğerinin ise yine aynı suçtan hakkında açıkta dosyası bulunan HDP Selçuklu İlçe Başkanlığı eski çalışanı ve parti üyesi Erol A. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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