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İsveç Başbakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsveç Başbakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız

İSVEÇ Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasında olduklarını söyledi.

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İSVEÇ Başbakanı Magdalena Andersson, SVD gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" dedi.

Daha önce Türkiye'nin iade taleplerinin bulunduğunu aktaran Andersson, "Tabii ki anlaşmada olan yapılacak. Türkiye daha önce iade taleplerinde bulundu, biz de bunlarla ilgilendik. Bazen sınır dışı ettiğimiz olmuştur, çoğu zaman da olmamıştır. Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" ifadelerini kullandı.

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