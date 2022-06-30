Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha! Nando De Colo'nun yeni takımı belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nando de Colo'nun yeni adresi belli oldu.

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Fransız ekibi Asvel, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'yu kadrosuna kattı. Asvel, Nando De Colo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulübün başkanı Tony Parker transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Nando'yu ekibimize kattığımız için büyük gurur duyuyoruz. Projemize duyduğu güven için kendisine teşekkür etmek istiyorum. LDLC ASVEL'in Avrupa sahnesinde parlaması için çabalamak hepimizin arzusu." dedi.

Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile yollarını ayırdı

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2019-20 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte takımımızın en değerli parçalarından biri olan Nando De Colo ile yollarımız ayrılmıştır. Sözleşmesi 2021-22 sezonunda sona eren sporcumuz, kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır.

Avrupa basketbolunun son dönemine damgasını vuran isimlerden biri olan ve üç sezon boyunca Fenerbahçe formasını özveriyle terleten Nando De Colo’ya katkıları için teşekkür ediyor, sporcumuza kariyerinin yeni dönemi için başarılar diliyoruz" denildi.