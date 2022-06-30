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İstanbul’daki torbacı operasyonunda 39 kişi tutuklandı

İstanbul’daki torbacı operasyonunda 39 kişi tutuklandı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Maltepe ve Esenler’de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 42 ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarından 39’u tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Maltepe ve Esenler’de ‘Torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 42 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 39’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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