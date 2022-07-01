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Bayram avansı erken ödenecek! Paralar 17.30'da hesaplarda

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bayram avansı erken ödenecek! Paralar 17.30'da hesaplarda

Konya Şeker'in bayram avansı 1 Temmuz Cuma günü saat 17.30 itibarıyla hesaplara yatacak.

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Ton başına 15 lira olacak şekilde, toplamda 50 milyon 190 bin lira tutarındaki avans, şeker pancarı üreticilerinin hesabına 1 Temmuz Cuma günü saat 17.30 itibarıyla aktarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, bayramdan önce ilki, ay sonuna doğru da ikinci avansın ödeneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Konya Şeker'in attığı adımlarda birinci öncelik pancar üreticilerine destek. Bayram avansımız Cuma günü 17.30'da hesaplara yatıyor. Tarlanın en yoğun ve yorucu günleri bugünlerdir. Bugünlerde verdiğimiz bu avans inanıyorum ki çiftçilerimize bekledikleri bir destek olacaktır. Yine Genel Kurulumuzda ifade ettiğimiz diğer avansları da temmuz ayı içinde üreticilerimize aktaracağız. Şimdiden üreticilerimizin emeklerinin bereketli olmasını diliyorum. Hepsine güzel bir bayram temennisi ile çalışmalarında kolaylıklar dilerim." ​​​​​​​

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