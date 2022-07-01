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Asgari Ücret Yönetmeliği değişti! Resmi Gazete’de yayınlandı

Asgari Ücret Yönetmeliği değişti! Resmi Gazete’de yayınlandı

Asgari ücrete ek zam yapabilmek için şart olan Asgari Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Buna göre, yönetmeliğin 11’inci maddesi'nde "Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değişiklik yapıldı.

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