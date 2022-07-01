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Doğal gazda temmuz tarifesi belli oldu! Zam var mı BOTAŞ açıkladı

Doğal gazda temmuz tarifesi belli oldu! Zam var mı BOTAŞ açıkladı

 Doğal gazda temmuz ayından itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. BOTAŞ Temmuz tarifesini yayımladı. Dün EPDK'dan yapılan açıklamada da elektriğe de zam yapılmayacağı duyurulmuşu.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine temmuzda uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı da sabit kalarak 12 bin 500 olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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