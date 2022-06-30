Ankara'da sel can aldı! Su basan binada 1 kişi hayatını kaybetti

VALİ ŞAHİN AÇIKLADI: 21 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara bir kez daha sağanak kâbusu yaşadı. Vali Vasip Şahin, "Sağanak nedeniyle su basan bir evde 21 yaşındaki genç bir kız hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından selde kaybolan 1 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor.