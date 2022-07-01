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Artvin'de heyelan! Yoldan geçen tırlara kayalar düştü ölü ve yaralılar var

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu açıklandı, yol ulaşıma kapandı. İki tırın tamamen kayaların altında kaldığı belirtildi..

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Aşırı yağışlar sonrası Artvin'de heyelan felaketi yaşanıyor. Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırların üzerine gelen yamaçtan kopan kayaların düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hopa-Kemalpaşa arası Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saat 08.10 sıralarında heyelan meydana geldi.

Olay yerine UMKE, AFAD, Jandarma ekipleri kısa sürede ulaşırken, bir kiyinin cansız bedeni ekipler tarafından kayaların arasından çıkartıldı. Yaralı 1 kişi ise çevre hastanelere gönderildi.

Heyelanın geliş anı böyle görüntülendi 

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki yaklaşık 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini belirtti.

Heyelanın sürüklediği kayaların bölgedeki 4 tırın üzerine düştüğünü ifade eden Doruk, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Doruk, 2 tırın tamamen kayaların altında kaldığını, 2 tırda ise hasar oluştuğunu kaydetti.

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