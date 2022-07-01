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İlginç eylem! Kendilerini 1889 tarihli Van Gogh tablosuna yapıştırdılar

İlginç eylem! Kendilerini 1889 tarihli Van Gogh tablosuna yapıştırdılar

İNGİLTERE'nin başkenti Londra’da bulunan Courtauld Gallery'deki Van Gogh sergisine gelen iki iklim aktivisti, ellerine sürdükleri yapıştırıcı ile Van Gogh’un 1889 tarihli “Peach Trees In Blossom” (Çiçek Açmış Şeftali Ağaçları) tablosunun çerçevesine yapıştırdı.

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İngiltere’nin başkenti Londra’da iki iklim aktivisti, iklim değişikliğine dikkat çekmek için ilginç bir eyleme imza attı.

Başkentteki Courtauld Gallery'deki Van Gogh sergisine gelen aktivistler, ellerine sürdükleri yapıştırıcı ile Vincent Van Gogh’un 1889 tarihli “Peach Trees In Blossom” (Çiçek Açmış Şeftali Ağaçları) tablosunun çerçevesine yapıştırdı.

İngiltere hükümetinin yeni fosil yakıt ruhsatlandırma ve üretimini durdurmayı taahhüt etmesini sağlamak amacıyla kurulan iklim aktivisti grup Just Stop Oil grubu üyesi olan 21 yaşındaki Louis McKechnie, daha önce ise geçtiğimiz mart ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle ile Everton arasındaki maçta kendisini kale direğine bağlayarak gündeme gelmişti.

McKechnie, kendisinin ve eylemci arkadaşının tutuklanmasının beklendiğini belirterek, "Bu resme yapışmış durumdayız çünkü geleceğimiz için korkuyoruz. İhtiyacımız olan değişikliği elde etmenin başka bir yolu olsaydı, yapardık. Diğer her şeyi denedik" dedi.

Courtauld Gallery tarafından yapılan açıklamada, söz konusu eylemin öğleden sonra gerçekleştirildiği ifade edilerek, eylem nedeniyle galerinin günün geri kalanında ziyarete kapatıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Courtauld Gallery'nin yarın normal şekilde ziyarete açılacağı ifade edildi.

Daha önce 20 kez tutuklanmış ve 6 hafta hapis yatmış eski bir mühendislik öğrencisi olan McKechnie, İngiltere'nin iklim değişikliği aktivistleri arasında en tanınan yüzlerden biri haline geldi.

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