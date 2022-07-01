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Merkez Bankası'ndan son dakika dolar ve euro hamlesi! Flaş değişiklik

Merkez Bankası'ndan son dakika dolar ve euro hamlesi! Flaş değişiklik

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan son dakika döviz hamlesi geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesapları'nda uygulanan komisyon oranında değişikliğe gitti. Alınan karar doğrultusunda yüzde 1,5 olan komisyon oranı, yüzde 5'e yükseltildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarına uyguladığı yüzde 1,5 komisyon oranını yüzde 5'e yükseltti. Öte yandan dönüşüm oranı gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı yüzde 10,00'a ulaşamayan bankalardan iki katı oranında komisyon alınması uygulamasının kaldırıldığı aktarıldı.

TCMB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Bankamız Tarife Cetveli'nin "Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesapları" başlıklı 30 uncu maddesinde düzenlenen yüzde 1,5 seviyesindeki komisyon oranının yüzde 5 seviyesine yükseltilmesine karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik 22/7/2022 tarihinde tesisi başlayacak olan 8/7/2022 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır.

İki katı oranında komisyon alınması uygulaması kalktı

Ayrıca, söz konusu komisyon uygulamasında ilgide kayıtlı yazılarımızda belirtilen dönüşüm oranlarına göre sağlanan muafiyet koşullarında değişikliğe gidilmiştir. Sektörün ağırlıklı ortalama tüzel kişi dönüşüm oranının 2/9/2022 tarihi için belirlenen hedef değer olan yüzde 20 seviyesini belirgin olarak geçmesi nedeniyle söz konusu hedef değer tarihinin 2/9/2022 yerine 8/7/2022 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Diğer taraftan, ilgi (d)'de kayıtlı yazımızın (vi) nolu maddesinde belirtilen 2/9/2022 yükümlülük tarihi itibarıyla dönüşüm oranı gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı yüzde 10,00'a ulaşamayan bankalardan iki katı oranında komisyon alınması uygulaması kaldırılmıştır.”

İhbarlı döviz mevduat hesabı nedir?

İhbarlı döviz mevduat hesabı, para çekmeden önce bankaya bildirimde bulunma zorunluluğu olan hesap türüdür. Daha açık anlatalım, bankada hesabı bulunan müşteri bankadaki parasını çekmek için önceden bankaya haber vermesi gerekiyor. Banka da paranın çekileceği günde parayı hazır ediyor. Genellikle ihbarın üzerinden 7 gün içerisinde para ödenmektedir.

İhbarlı döviz mevduat hesabı faizli bir hesap olarak açılabileceği gibi vadesiz mevduat hesabı şeklinde de açılabilir. İhbarlı döviz mevduat hesabı yüksek tutarlı nakit çekimleri olan müşterilerin tercih ettiği bir hesap türüdür.

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