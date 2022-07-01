BIST 2.405
DOLAR 16,70
EURO 17,46
ALTIN 965,90

ABD milletvekili sokak protestosunda koluna kelepçe takılarak gözaltına alındı!

ABD milletvekili sokak protestosunda koluna kelepçe takılarak gözaltına alındı!

ABD'de Kongre önündeki kürtaj yasağı protestolarına katılan ve yaptığı yazılı açıklama ile söz konusu kararın yanlış olduğunu belirten California vekili Judy Chu, gözaltına alındı...

ABD milletvekili sokak protestosunda koluna kelepçe takılarak gözaltına alındı!

ABD Kongresi önünde düzenlenen kürtaj hakkı protestolarında California Vekili Judy Chu gözaltına alındı. Yüksek Mahkemenin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararının ardından Kongre ve Yüksek Mahkeme önündeki gösteriler devam ediyor.

16
ABD milletvekili sokak protestosunda koluna kelepçe takılarak gözaltına alındı!

Kongre önündeki protestolara katılan ve yaptığı yazılı açıklama ile söz konusu kararın yanlış olduğunu belirten Chu, gözaltına alındı.

26
ABD milletvekili sokak protestosunda koluna kelepçe takılarak gözaltına alındı!

Kongre Polisi ise yaptığı açıklamada, Kongre önünde "kalabalık yaptıkları, işleyişi engellediği ve ana kavşağı kapattığı" gerekçesiyle Chu'nun da aralarında bulunduğu 181 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

36
ABD milletvekili sokak protestosunda koluna kelepçe takılarak gözaltına alındı!

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmişti. Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.

46