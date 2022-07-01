İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında kimin kardeşi İpek Filiz Yazıcı boyu ve kilosu kaç?

Şimdilerde ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş dizisinde Hale karakterine hayat veren genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı şarkıcı Ufuk Beydemir ile nişanlandığını tektaşlı pozu ile duyurdu. Bu gelişmenin ardından İpek Filiz Yazıcı kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Peki İpek Filiz Yazıcı hangi dizilerde oynadı, İpek Filiz Yazıcı boyu ve kilosu kaç?

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ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş dizisinde Hale karakterine hayat veren güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı güzel haberi instagram hesabından duyurdu ve tektaşını paylaşarak nişanlandım pozu verdi. Şarkıcı Ufuk Beydemir ile nişanlanan İpek Filiz Yazıcı'nın hayatı da bu güzel haberin ardından merak edildi. Peki İpek Filiz Yazıcı hangi dizilerde oynadı, İpek Filiz Yazıcı boyu ve kilosu kaç?

İçimizdeki Ateş yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünden hemen önce başrol oyuncusu mutlu bir haber paylaştı. Şarkıcı Ufuk Beydemir ile bir süredir birlikte olan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı evleniyor!

Peki İpek Filiz Yazıcı kimdir, hangi dizilerde oynadı: 6 Ekim 2001'de İstanbul'da doğan İpek Filiz Yazıcı aslen Trabzon, Oflu. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı. 2017'de yayımlanan Kayıt Dışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandırdı.

Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi. Ünlü oyuncunun henüz 10 yaşındayken Tarkan ile bir reklam filminde oynadığı biliniyor.

İpek Filiz Yazıcı filmleri:

Babam ve Ailesi

Kayıtdışı

Elimi Bırakma

Yeni Hayat

Son Nefesime Kadar

İçimizdeki Ateş

7 Yüz

Aşk 101

UFO

İpek Filiz Yazıcı sevgilisi Ufuk Beydemir ile evleniyor:

Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı sevgilisi Ufuk Beydemir ile bir süredir birlikteydi. "Ay Tenli Kadın" şarkısı ile ünlenen Beydemir, Yazıcı'ya evlililk teklifinde bulundu. Güzel oyuncu mutlu anlarını sosyal medyadan paylaştı.