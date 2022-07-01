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New Jersey'de silahlı saldırı: 1'i çocuk 9 yaralı

New Jersey'de silahlı saldırı: 1'i çocuk 9 yaralı

ABD'nin New Jersey kentinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu birisi çocuk 9 kişi yaralandı. Polis olay yerinde inceleme başlattı.

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Yetkililer, Perşembe akşamı Newark, New Jersey'de bir arabadan ateş açılması sonucu dokuz kişinin ateşli silahla yaralandığını söyledi.

Newark Kamu Güvenliği Müdür Vekili Raul Malave, polisin akşam 18:20 sularında bir saldırı ihbarı aldıktan sonra olay yerine geldiğini açıkladı.

Yetkililer başlangıçta yedi yetişkin ve bir gencin yaralandığını söyledi.

Saldırıya uğrayanların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu duyuruldu.

Silahlı saldırıya neyin yol açtığını henüz açıklamadı.

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