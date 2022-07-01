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1 Temmuz kayıp sürüyor yatırımcı şokta! Gram altın kritik seviyenin altına indi uzmanlar alım için uyardı

1 Temmuz kayıp sürüyor yatırımcı şokta! Gram altın kritik seviyenin altına indi uzmanlar alım için uyardı

Altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor. Haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlar düşüşlerin alım fırsatı olduğunu bildiriyor. İşte altın piyasasındaki son gelişmeler...

1 Temmuz kayıp sürüyor yatırımcı şokta! Gram altın kritik seviyenin altına indi uzmanlar alım için uyardı

 Yeni ayın ilk gününe düşüşle başlayan altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. BDDK’nın kararı sonrası sert düşüş yaşayan gram altın ve çeyrek altında kayıplar artıyor. Gram altın 965 liraya kadar geriledi.

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1 Temmuz kayıp sürüyor yatırımcı şokta! Gram altın kritik seviyenin altına indi uzmanlar alım için uyardı

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1.795 dolar/ons ile 16 Mayıs'tan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

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1 Temmuz kayıp sürüyor yatırımcı şokta! Gram altın kritik seviyenin altına indi uzmanlar alım için uyardı

Ons altın şu sıralarda, kritik seviye olan 1.800 doların altına gerileyerek 1,796 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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1 Temmuz kayıp sürüyor yatırımcı şokta! Gram altın kritik seviyenin altına indi uzmanlar alım için uyardı

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 965 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.601 lira, Cumhuriyet altını da 6.587 liradan satılıyor.

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