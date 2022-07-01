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Muhalefet 'iktidar olduk' havasına girdi! Bakanlıkları bölüşmeye başladılar kimler bakan oluyor?

Muhalefet 'iktidar olduk' havasına girdi! Bakanlıkları bölüşmeye başladılar kimler bakan oluyor?

6'lı Masa etrafında birleşen muhalefet partileri 'iktidar olduk' havasına erkenden girdi. "Muhalefet erken iktidar olduk havasına girdiği için kaybedecek; şimdiden bakanlıkları paylaşmaya başladılar" diyen Abdulkadir Selvi, bakanlıklarda aslan payını alanları yazdı...

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetin erkenden "iktidar olduk" havasına girdiği için seçimi kaybedeceğini savundu. Selvi, muhalefetin şimdiden bakanlıkları paylaşmaya başladığını yazdı. Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Muhalefet seçimi kazanmış gibi şimdiden bakanlıkları paylaşmaya başladı. Şimdi bürokrasiyi tanzim etmekle meşguller. HDP’yi dışarıda tutuyorlar. Bakanlıklarda aslan payı CHP’ye ayrılmış durumda. İkinci sırada İYİ Parti geliyor.

Bakan olacak kişilerin listeleri yapılmaya başlandı
- Bir adım sonra kamu bankalarının ve yatırımcı kuruluşların paylaşılmasına sıra gelecek. Ankara’da filanca bakanlığa geleceği söylenen isimler, listeler oluşturulmaya başlandı.

Erken havaya girdikleri için kaybedecekler
- Muhalefet erken iktidar olduk havasına girdiği için kaybedecek. Çünkü şimdiden bakanlıkları, bankaları, yatırımcı kuruluşları paylaşmaya başladılar.

- Türkiye koalisyon hükümetlerinden çok çekti. Muhalefetin Türkiye’ye en büyük vaadi ise 6’lı koalisyondan öteye geçemedi.

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