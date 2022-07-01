Sıcak para arayan Galatasaray'a ilaç gibi haber! Dev sponsor

Sponsor olmak için Türkiye'den Galatasaray'ı seçen Kuveyt Devlet Fonu, stadın isim hakkını 5 yıllığına 80 milyon dolara (1.3milyarTL) almaya hazırlanıyor.

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Kuveyt Devlet Fonu heyetiyle, Galatasaray Yönetimi arasında stat isim hakkı sponsorluğu konusunda sürpriz bir görüşme yapıldı. Buna göre fona bağlı Kuveyt Havayolları'nın (Kuwait Airways), Galatasaray'ın stadına isminin verilmesi ve stat çevresindeki reklam işleri de dahil olmak üzere, 5 yıllığına toplam 80 milyon dolarlık bir anlaşma yapılması üzerinde konuşuluyor. Görüşmelerde son aşamaya gelindiği ve müjdenin çok kısa süre içine duyurulacağı öğrenildi.

Nef anlaşması sürecek

Bu arada, stadın mevcut isim sponsoru olan Nef'in sahibi Erden Timur'un, "Sponsor bulalım yeter, benim için stada Nef denilmesi çok önemli değil. Anlaşmamız ve ödemelerimiz devam edecek. Her şey Galatasaray için" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Yani imzalar atılırsa, Galatasaray hem Kuveyt Havayolları'ndan senelik 16 milyon Dolar (267 milyon TL) hem de aynı zamanda Nef'ten 72.5 milyon TL almaya devam edecek.

Ezeli rakiplere fark

İmzalar atıldığında, bu Türkiye çapında bir rekor anlamına da gelecek. Fenerbahçe , Ülker ile 10 yıllığına 90 milyon Dolar (senelik 9 milyon Dolar), Beşiktaş , Vodafone ile 10+5 yıllığına 116 milyon Dolar (senelik 7.7 milyon Dolar), Trabzonspor, Medical Park ile 5 yıllığına 32 milyon Dolar (senelik 6.5 milyon Dolar) karşılığında anlaşmıştı. Galatasaray ise Nef'ten yaklaşık senelik 4.5 milyon Dolar kazanıyordu. Yeni anlaşmayla yıllık 16 milyon Dolar, rakiplerle aradaki farkı büyük ölçüde açmış olacak.