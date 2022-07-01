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Melih Gökçek jelibon videosuna çok bozuldu: 'Ankara'daki rezalet için iki laf etsenize'

ANKARA eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı canlı yayında söylediği "Yer altında 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulunmuş" sözleri nedeniyle sosyal medyada uzun süre gündemden düşmedi. Melih Gökçek, Ankara'da yaşanan sağanak yağış sebebiyle motosikletli bir kuryenin zor anları paylaşarak kendisini jelibon çıkışı sebebiyle eleştirenlere yüklendi.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada yer alan paylaşımları gerçek sanarak "Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş." demişti. Gökçek'in bu sözleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi ve üzerine binlerce espriler yapıldı.

"Ankara'daki rezalet için iki laf etsenize"
Gökçek Ankara'da etkili olan sağanak yağışların ardından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Gökçek yağışların etkili olduğu bölgelerden görüntüler paylaşıp "Jelibon" çıkışı nedeniyle kendisini eleştirenlere tepki gösterdi. Motosikletli bir kuryenin göle dönen caddede yaşadığı zor anları paylaşan Gökçek, "Etli·k Seval Caddesi·… İki günden beri jelibon diye her yerlerini yırtanlar, Ankara'daki bu rezalet için iki laf etsenize… Kız şırınga dün proje sunumunda espriler patlatıyordun, bir de bu sele bir espri· patlatsana" ifadelerini kullandı.

"Hizmette sınır yok"
Paylaşımlarına devam eden Gökçek, bu kez içi suyla dolan bir otobüsten görüntüleri yayınlayarak "Mansur Yavaş elektrikli otobüsten sonra suyla çalışan otobüs yaptırmış. 414 İvedik Metro Aktepe hattı. Hizmette sınır yok. Alkışlar Mansur'a" dedi.

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