Bursa'da 7 yıl önce bulunan yanmış kadın cesedi olayında flaş gelişme!

BURSA'nın Kestel ilçesinde 2015 yılında ormanlık alanda bulunan ve kimliği tespit edilemeyen yanmış kadın cesedinin yakınında erkek cesedinin de olduğu ortaya çıktı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 yıl önceki faili meçhul olayla ilgili soruşturma yeniden ele alınarak araştırmalar derinleştirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde jandarma ekipleri ve uzmanlarca yapılan kazı çalışmaları ve incelemeler sonucu kadın cesedinin bulunduğu çukurun hemen yanında bir insana ait diş kemiklerine rastlandı. Bu bölgede araştırmalarını sürdüren ekipler, kadın cesedinin yakınında bir de erkek cesedinin olduğunu tespit etti.

Orta yaşlardaki iki kişinin yakıldıkları sırada hayatta olmadıkları, cesetlerinin altına odun konulup üstlerine de yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği belirlendi.

Savcılık, cesetlerin kimlere ait olduğunu, fail ya da failleri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.