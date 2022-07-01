Rus devlet televizyonu sunucusu fena rezil oldu! Herkes ti'ye aldı! Bin tane Bayraktar TB2 düşürdük

RUSYA devlet televizyonu sunucusu Olga Skabeyeva, Ukrayna'daki işgal sırasında bin adet Bayraktar TB2 düşürdüklerini iddia etti. Rus sunucunun bu tuhaf sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

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Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra başlatılan karşılıklı enformasyon savaşı da devam ediyor.

Zaman zaman iki taraftan da çok ilginç iddialar ortaya atılırken; son yaşanan pes dedirten cinsten.

Daha önce yaptığı yayınlarla 3. Dünya Savaşı başlatan, Londra'yı vuran, Avrupa'yı nükleer yıkımla tehdit eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Ukrayna'da savaş isteyen liderler"den gösteren Rossiya 1 televizyonu, yeni bir tuhaflığa daha imza attı.

"Bin adet Bayraktar düşürdük"

Rus devlet televizyonu Rossiya 1'in deneyimli sunucusu Olga Skabeyeva, Ukrayna'daki işgal sırasında 1.000 adet Bayraktar TB2 düşürdüklerini iddia etti.

Envarterde kaç Bayraktar TB2 var?

Halbuki Bayraktar TB2 S/İHA'larının üreticisi olan Türkiye'nin envanterinde bile o kadar Bayraktar yok.

Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre; envanterde 128 Bayraktar TB2 var. Bunların 110'u TSK'da, 12 adeti Jandarma'da; 6 tanesi ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görünüyor.

Ukrayna'ya kaç Bayraktar TB2 satıldı?

Yine açık kaynalarda yer alan bilgilere göre; Ukrayna'nın elinde en fazla 15 tane Bayraktar TB2 olduğu düşünülüyor.

Zira geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 12 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunduğunu söylemişti. Bunlardan sadece birinin işgal sırasında Rus ordusu tarafından düşürüldüğünün görüntüsü yayınlandı. Ancak global çapta başlatılan bazı sivil kampanyalarla, bağış toplanarak Ukrayna'ya TB2'lerden alınmış (BAYKAR 3 adet İHA'yı hibe etmişti) ve teslim edilmişti.

Sosyal medyadan tepki geldi

İşte o tepkilerden bazıları;