Otomobillerin dikiz aynasındaki mandalın ne işe yaradığını biliyor muydunuz?

Bu berelerin üzerinde bulunan ponponların sadece aksesuar olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bunların tarihi 18.yy'a kadar uzanmaktadır. Fransız denizciler düşük güverte tavanlaraına çarptıklarında kafalarını korumak için bu tarz şakpalar giyiyorlardı. Daha sonra farklı askeri elbiseler de bu şekilde tasarlandı.