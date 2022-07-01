Otomobillerin dikiz aynasındaki mandalın ne işe yaradığını biliyor muydunuz?
Otomobillerdeki dikiz aynalarda bulunan bu mandalın tesadüf yada tasarım olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Araçlardaki en ufak bir parçanın bile sürücü deneyimini arttırmak için konulduğunu unutmamak gerekiyor. Peki bu mandal ne işe yarıyor? İşte birbirinden ilginç ve şaşırtıcı daha önce duymadığınız bilgiler...
Kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse, kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın.
Meşhur çikolatada bulunan nu deliklerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Önlü arkalı iki deliğe iki parmağınızı bastırırsanız çikolatalarınızın kolayca çıkacağını göreceksiniz.
Bu berelerin üzerinde bulunan ponponların sadece aksesuar olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bunların tarihi 18.yy'a kadar uzanmaktadır. Fransız denizciler düşük güverte tavanlaraına çarptıklarında kafalarını korumak için bu tarz şakpalar giyiyorlardı. Daha sonra farklı askeri elbiseler de bu şekilde tasarlandı.
Benzin deposu işaretinin yanında bulunan oklar, depo kapağının yönünü gösteriyor.