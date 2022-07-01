Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'a övgüler düzdü! İkinci çözüm süreci Öcalansız olmazmış

EDİRNE'de tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Heykeleni dikeceğiz" dediği Abdullah Öcalan'a yine övgüler düzdü. Yeni çözüm süreci iddiaları üzerine konuşan Demirtaş, "Çatışma durumuna dair en etkili barış kurucu aktör Öcalan’dır; onun katkısı olmadan barış yolunda mesafe kat edilemez" iddiasında bulundu.

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Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçmişte "Daha Apo'nun heykelini dikeceğiz" dediği Abdullah Öcalan'ı bu sefer 'barışın mimarı' olarak niteledi. Demirtaş, "yeni çözüm süreci" tartışmalarına yönelik "Türkiye sınırlarının içinde ve dışında çatışma durumuna dair en etkili barış kurucu aktör Öcalan’dır. Kendisinin desteği ve katkısı olmadan barış yolunda mesafe kat edilemez. PKK, Öcalan’dan başka hiç kimseyi dikkate almaz" dedi. Demirtaş, cezaevinden yazdığı "Yeni çözüm süreci" başlıklı yazısından bazı bölümler şöyle:

Çözüm süreci yeniden mi başlıyor?

- Olacak mı? Elbette olacak. Kürt sorunu er ya da geç, diyalog ve müzakere yöntemiyle, barış içinde çözülecek. Bunu, bugünlerde yeniden ısıtılan çözüm söylentilerine bakarak değil, ilkesel bir yaklaşım olarak belirtiyorum.

- Tecride karşı Gemlik yürüyüşü ve sonrasında İmralı’da görüşmeye izin verileceği söylentisiyle birlikte yoğun bir tartışma başladı. Acaba Öcalan’dan seçime yönelik bir mektup mu gelecek? HDP ile AKP yakınlaşacak mı? Çözüm süreci yeniden mi başlıyor? Kürtler seçimde tarafsız mı kalacaklar? Bu ve benzeri sorular ile çeşit çeşit yanıtlar peş peşe sıralandı.

'Öcalan’ın konuşabilmesi çatışmayı değil, çözüm olasılığını büyütür'

- Tecrit, hukuk ve ahlak dışı bir işkence yöntemidir. Tecridi savunmak işkenceyi savunmaktır. Cezaevindeki herkes gibi Sayın Öcalan’ın da ailesi ve avukatlarıyla yasalar çerçevesinde görüşme hakkı vardır. "Tecrit kaldırılsın" demek ne suçtur ne de yanlıştır. Tersini savunmak ahlak dışıdır ve suça ortak olmaktır.

- Tecrit siyaseten de yanlıştır. Öcalan’ın konuşabilmesi çatışmayı değil, çözüm olasılığını büyütür. Bunu her fırsatta defalarca denediğine, barış çağrıları yaptığına tanık olmadık mı?

Öcalan AK Parti'ye destek veriyor demek yanlış ve haksızlık

- Öcalan’ı AK Parti’ye destek veriyor ya da verecek gibi göstermek kesinlikle yanlıştır, haksızlıktır. Sayın Öcalan, barış için en küçük bir olanağı bile değerlendirmekten geri durmaz. Bunun yanı sıra, barış umutlarını bir seçime kurban etmeyecek kadar da deneyimlidir.

Öcalan, HDP'ye bugüne kadar tek bir talimat vermemiş!

- Öcalan bugüne kadar HDP’ye tek bir talimat bile vermedi, vermez. Böyle bir tarzı yoktur. Gerekçeleriyle birlikte öneride bulunur, çağrı yapar. Bu önerileri ve çağrıları her siyasi partinin yetkili organlarında mutlaka gündeme geldiği gibi HDP’de de ciddiyetle ele alınır, değerlendirilir ama karar organı da irade de HDP yönetimidir.

'En etkili barış kurucu aktör Öcalan’dır'

- Türkiye sınırlarının içinde ve dışında çatışma durumuna dair en etkili barış kurucu aktör Öcalan’dır. Kendisinin desteği ve katkısı olmadan barış yolunda mesafe kat edilemez. PKK, Öcalan’dan başka hiç kimseyi dikkate almaz.

- Demokratikleşmenin ve nihai çözümün adresi TBMM’dir. Burada da muhatap, HDP ile birlikte tüm siyasi partiler ve toplumun kendisidir.

AK Parti balatır mı başlatmaz mı değil, muhalefet ne yapar?

- AK Parti yeni bir çözüm süreci başlatır mı başlatmaz mı yoksa bu bir oyun mudur değil midir şeklindeki spekülatif tartışmalara girmek yerine, muhalefetin Kürt sorununda kendi çözüm stratejisini ortaya koyması daha doğru olur. Muhalefet bunu yapmadığı sürece iktidar Kürt sorununu ve çözüm sürecini istismar etmeyi sürdürecektir.