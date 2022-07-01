Fenerbahçe'de Avusturya'daki kampa katılacak kadro belli oldu! İşte kadroda yer almayan isimler

FENERBAHÇE'nin, Avusturya'da gerçekleştireceği kampın kadrosu belli oldu. Serdar Aziz, Crespo Tisserand, Lemos, Meyer, Gustavo ve Caulker ise tedavileri sebebiyle İstanbul'da kaldı.

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Avusturya'nın Graz şehrinde yeni sezon hazırlıklarına devam edecek olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Kamp kadrosunda bulunmayan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Crespo tedavileri sebebiyle İstanbul’da kaldı. Tisserand, Lemos, Meyer, Gustavo ve Caulker’ın ise kadroda düşünülmediği için kafileye alınmadığı öğrenildi.

Jesus son kararları verecek

Deneyimli teknik adam, hücum hattı ile ilgili son kararları da Avusturya kampında verecek. Orta saha ve defansı kafasında büyük ölçüde netleştiren Jesus, hücum hattını da kamp süresince oturtacak.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

- Altay Bayındır

- Osman Ertuğrul Çetin

- Furkan Onur Akyüz

- Kim Min-Jae

- Attila Szalai

- Yiğit Efe Demir

- Bright Osayi-Samuel

- Uğur Kaan Yıldız

- Filip Novak

- Ferdi Kadıoğlu

- Çağtay Kurukalıp

- Mert Hakan Yandaş

- Miha Zajc

- Lincoln Henrique

- İsmail Yüksek

- İsak Vural

- Burak Kapacak

- Muhammed Gümüşkaya

- İrfan Can Kahveci

- Dimitris Pelkas

- Arda Güler

- Diego Rossi

- Emre Mor

- Bruma

- Mergim Berisha

- Mbwana Samatta

- Enner Valencia

- Serdar Dursun" yer alıyor.

Kamp kadrosuna alınmayan isimler

- Serdar Aziz

- Crespo Tisserand

- Lemos

- Meyer

- Gustavo

- Caulker