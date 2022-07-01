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Şehirler arası otobüste iki çocuk kaçarken yakalandı üvey baba detayı yürek burktu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şehirler arası otobüste iki çocuk kaçarken yakalandı üvey baba detayı yürek burktu

BURSA'da evden kaçıp otobüsle Bursa'ya gelen çocukların söyledikleri yürek dağladı. Otobüste gizlice seyahat ettikleri ortaya çıkan çocukların üvey baba zulmünden kaçma planları iç burktu.

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Bursa'dan hareket eden şehirlerarası otobüsün arka koltuğunda saklanırken muavin tarafından fark edilen çocuklar, Bursa polisine teslim edildi. Dün evden kaçtıkları öğrenilen ağabey ve kardeşinin söyledikleri hüzünlendirdi.

Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri Bursa-Batman seferi yapan şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste meydana geldi. Batman iline gitmek üzere Bursa terminalinden hareket eden Otobüste görevli muavin, yolcuların biletlerini kontrol etmeye başladı.

Muavin, kontrol sırasında arka koltuklarda saklanan 2 çocuğu fark etti. Çocukların Eskişehir ilinden Bursa'ya ailelerinden habersiz geldiğini öğrenen muavin, durumu polise bildirdi. Otobüs şoförü, İnegöl Şehirlerarası otobüs terminaline yöneldi. Eskişehir ilindeki evlerinden kaçan Can A.(9) ve ağabeyi İlhan A.(10) terminalde bekleyen polis ekiplerine teslim edildi.

Kardeş Can A., polis ekiplerine eve gitmek istemediklerini söyleyerek, "Bizim Üvey babamız var bize şiddet uyguluyor. Biz de kaçtık. Polise gelecektik, yurda gitmek için. Yanlışlıkla Bursa'ya gelmişiz. Eve gitmek istemiyoruz" dedi. Çocuğun söyledikleri polis ekiplerini şaşırttı. Çocuklar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocukların, ailelerine teslim edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor.

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