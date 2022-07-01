İçişleri Bakanlığı açıkladı! 781 mahalle daha yabancı ikametine kapatıldı! Yasak mahalle sayısı bin 169'a çıktı
İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 781 mahallenin daha yabancı ikametine kapatıldığını duyurdu. Böylece yabancıların ikamet iznine kapatılan mahalle sayısı bin 169'a çıktı.Abone ol
İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, 781 mahallenin daha geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni çerçevesindeki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatıldığını açıkladı. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ikamet iznine kapatılan mahalle sayısının bin 169'a çıktığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibarıyla kapalı mahalle sayısı bin 169'a çıkarılmış olup, kapalı mahalleler ekte yer almaktadır.”
İşte yabancıların ikametine kapatılan mahallelerin tam listesi...
1 Adana Ceyhan BOTA MAHALLESİ
2 Adana Çukurova MEMİŞLİ MAHALLESİ
3 Adana Çukurova FADIL MAHALLESİ
4 Adana Çukurova BOZCALAR MAHALLESİ
5 Adana Çukurova ÖRCÜN MAHALLESİ
6 Adana Çukurova KÜÇÜKÇINAR MAHALLESİ
7 Adana Karataş TABAKLAR MAHALLESİ
8 Adana Karataş ÇAVUŞLU MAHALLESİ
9 Adana Karataş KARAGÖÇER MAHALLESİ
10 Adana Karataş ATAKÖY MAHALLESİ
11 Adana Karataş BEBELİ MAHALLESİ
12 Adana Karataş KAPI MAHALLESİ
13 Adana Karataş YENİ MAHALLESİ
14 Adana Karataş BAHÇE MAHALLESİ
15 Adana Kozan AKARCA MAHALLESİ
16 Adana Sarıçam İSTİKLAL MAHALLESİ
17 Adana Sarıçam BALCALI MAHALLESİ
18 Adana Seyhan ÇAPUTÇU MAHALLESİ
19 Adana Seyhan YEŞİLYUVA MAHALLESİ
20 Adana Seyhan BEŞOCAK MAHALLESİ
21 Adana Seyhan KOCAVEZİR MAHALLESİ
22 Adana Seyhan TEPEBAĞ MAHALLESİ
23 Adana Seyhan MİRZAÇELEBİ MAHALLESİ
24 Adana Seyhan KURUKÖPRÜ MAHALLESİ
25 Adana Seyhan ULUCAMİİ MAHALLESİ
26 Adana Seyhan ALİDEDE MAHALLESİ
27 Adana Seyhan KARASOKU MAHALLESİ
28 Adana Seyhan GÜLPINAR MAHALLESİ
29 Adana Seyhan HANEDAN MAHALLESİ
30 Adana Seyhan MESTANZADE MAHALLESİ
31 Adana Seyhan HÜRRİYET MAHALLESİ
32 Adana Seyhan SARIYAKUP MAHALLESİ
33 Adana Seyhan MEYDAN MAHALLESİ
34 Adana Seyhan ŞEHİTDURAN MAHALLESİ
35 Adana Seyhan KAYALIBAĞ MAHALLESİ
36 Adana Seyhan DUMLUPINAR MAHALLESİ
37 Adana Seyhan TÜRKOCAĞI MAHALLESİ
38 Adana Seyhan SUCUZADE MAHALLESİ
39 Adana Seyhan YENİBEY MAHALLESİ
40 Adana Seyhan DÖRTAĞAÇ MAHALLESİ
41 Adana Seyhan KAYIŞLI MAHALLESİ
42 Adana Seyhan HURMALI MAHALLESİ
43 Adana Seyhan İSTİKLAL MAHALLESİ
44 Adana Seyhan ONUR MAHALLESİ
45 Adana Seyhan DENİZLİ MAHALLESİ
46 Adana Yumurtalık HAMZALI MAHALLESİ
47 Adana Yumurtalık KIRMIZIDAM MAHALLESİ
48 Adana Yumurtalık KUZUPINARI MAHALLESİ
49 Adana Yüreğir YEŞİL BAĞLAR MAHALLESİ
50 Adana Yüreğir DOĞANKENT CUMHURİYET MAHALLESİ
51 Adana Yüreğir BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
52 Adana Yüreğir GAZİPAŞA MAHALLESİ
53 Adana Yüreğir DÜZCE MAHALLESİ
54 Adana Yüreğir SOLAKLI CUMHURİYET MAHALLESİ
55 Adana Yüreğir BAŞAK MAHALLESİ
56 Adana Yüreğir YUNUS EMRE MAHALLESİ
57 Adana Yüreğir KÖPRÜGÖZÜ MAHALLESİ
58 Adana Yüreğir DEDE KORKUT MAHALLESİ
59 Adana Yüreğir YUNUSOĞLU HÜRRİYET MAHALLESİ
60 Adana Yüreğir PEKMEZLİ MAHALLESİ
61 Adana Yüreğir AYDINCIK MAHALLESİ
62 Adana Yüreğir GÖKÇELİ MAHALLESİ
63 Adana Yüreğir KADIKÖY MAHALLESİ
64 Adana Yüreğir YERDELEN MAHALLESİ
65 Adana Yüreğir YALNIZCA MAHALLESİ
66 Adana Yüreğir ÇAĞIRKANLI MAHALLESİ
67 Adana Yüreğir SAZAK MAHALLESİ
68 Adana Yüreğir KİREMİTHANE MAHALLESİ
69 Adana Yüreğir 19 MAYIS MAHALLESİ
70 Adana Yüreğir SİNANPAŞA MAHALLESİ
71 Adana Yüreğir KOZA MAHALLESİ
72 Adana Yüreğir ANADOLU MAHALLESİ
73 Adana Yüreğir SARIÇAM MAHALLESİ
74 Adana Yüreğir DOĞANKENT KIŞLA MAHALLESİ
75 Adana Yüreğir CUMHURİYET MAHALLESİ
76 Adıyaman Adıyaman Merkez AKPINAR KÖYÜ, MALOĞLU MEZRASI
77 Adıyaman Adıyaman Merkez AKDERE KÖYÜ, AKINCILAR (ÇERÇİYAN) MEZRASI
78 Adıyaman Adıyaman Merkez ULUCAMİ MAHALLESİ
79 Adıyaman Adıyaman Merkez KAPCAMİ MAHALLESİ
80 Adıyaman Adıyaman Merkez GÖZEBAŞI KÖYÜ, MADUN MEZRASI
81 Adıyaman Adıyaman Merkez KAYALI KÖYÜ
82 Adıyaman Adıyaman Merkez MARA MAHALLESİ
83 Adıyaman Adıyaman Merkez MUSALLA MAHALLESİ
84 Adıyaman Adıyaman Merkez BEBEK KÖYÜ, MAZLIK MEZRASI
85 Adıyaman Adıyaman Merkez LOKMAN KÖYÜ
86 Adıyaman Adıyaman Merkez SIRATUT MAHALLESİ
87 Adıyaman Adıyaman Merkez ESKİHÜSNÜMANSUR KÖYÜ
88 Adıyaman Besni DUMLUPINAR MAHALLESİ
89 Adıyaman Besni CİRİT MEYDANI MAHALLESİ
90 Adıyaman Besni YENİ BESNİ MAHALLESİ
91 Adıyaman Çelikhan AKSU KÖYÜ, DEVEBOYNU MEZRASI
92 Adıyaman Kahta TURANLI KÖYÜ, BÜYÜTME MEVKİİ
93 Adıyaman Kahta ÇAYBAŞI KÖYÜ, DUMANLI MEZRASI
94 Adıyaman Samsat UZUNTEPE KÖYÜ, AĞAKÖY MEZRASI
95 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez CUMHURİYET MAHALLESİ
96 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez AFYONKARAHİSAR OSB MAHALLESİ
97 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez ERENLER MAHALLESİ
98 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez ZAFER MAHALLESİ
99 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez YUNUS EMRE MAHALLESİ
100 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez MECİDİYE MAHALLESİ
101 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez MARULCU MAHALLESİ
102 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez DAİRECEP MAHALLESİ
103 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez FAKIPAŞA MAHALLESİ
104 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez BURHANİYE KÖYÜ
105 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez SAADET KÖYÜ
106 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez YARENLER MAHALLESİ
107 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez SÜMER MAHALLESİ
108 Afyonkarahisar Dinar YÜKSEL KÖYÜ, SAĞBAŞLI MEVKİİ
109 Afyonkarahisar Dinar CAMİKEBİR MAHALLESİ
110 Afyonkarahisar Dinar YÜKSEL KÖYÜ, AKKANATLI MEVKİİ
111 Afyonkarahisar Dinar ÇAKICI KÖYÜ
112 Afyonkarahisar Dinar TOPTEPE MAHALLESİ
113 Afyonkarahisar Dinar ÜÇLERCE MAHALLESİ
114 Afyonkarahisar Emirdağ TEPEKÖY KÖYÜ
115 Ağrı Patnos YÜNCÜLER KÖYÜ
116 Aksaray Aksaray Merkez ZİNCİRLİ MAHALLESİ
117 Aksaray Aksaray Merkez MİNARECİK MAHALLESİ
118 Aksaray Aksaray Merkez DERE MAHALLESİ
119 Aksaray Aksaray Merkez HAMİDİYE MAHALLESİ
120 Aksaray Aksaray Merkez SOFULAR MAHALLESİ
121 Aksaray Aksaray Merkez HACIHASANLI MAHALLESİ
122 Aksaray Aksaray Merkez MUHSİN ÇELEBİ MAHALLESİ
123 Aksaray Aksaray Merkez TAŞPINAR BELDESİ, ERENLER OSB MAHALLESİ
124 Aksaray Eskil BAŞARAN KÖYÜ, BUTACI YAYLASI YAYLA EVLERİ
125 Aksaray Eskil GÜNEŞLİ KÖYÜ, KARABURUN YAYLASI YAYLA EVLERİ
126 Aksaray Ortaköy / Aksaray OĞUZLAR KÖYÜ, OĞUZLAR 2 MEVKİİ
127 Amasya Amasya Merkez YÜZEVLER MAHALLESİ
128 Ankara Altındağ ÖNDER MAHALLESİ
129 Ankara Altındağ ULUBEY MAHALLESİ
130 Ankara Altındağ SOLFASOL MAHALLESİ
131 Ankara Altındağ ATIFBEY MAHALLESİ
132 Ankara Altındağ HACI BAYRAM MAHALLESİ
133 Ankara Beypazarı BEYTEPE MAHALLESİ
134 Ankara Beypazarı RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ
135 Ankara Beypazarı ZAFER MAHALLESİ
136 Ankara Beypazarı İSTİKLAL MAHALLESİ
137 Ankara Beypazarı CUMHURİYET MAHALLESİ
138 Ankara Çankaya DEVLET MAHALLESİ
139 Ankara Çankaya CUMHURİYET MAHALLESİ
140 Ankara Keçiören YEŞİLÖZ MAHALLESİ
141 Ankara Mamak BOSTANCIK MAHALLESİ
142 Ankara Mamak KÖSTENCE MAHALLESİ
143 Ankara Mamak DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ
144 Ankara Mamak ŞAFAKTEPE MAHALLESİ
145 Ankara Polatlı ESENTEPE MAHALLESİ
146 Ankara Polatlı GÜLVEREN MAHALLESİ
147 Ankara Polatlı YENİ MAHALLESİ
148 Ankara Sincan MALIKÖY BAŞKENT OSB MAHALLESİ
149 Ankara Yenimahalle ANADOLU MAHALLESİ
150 Ankara Yenimahalle İVEDİKKÖY MAHALLESİ
151 Ankara Yenimahalle KARŞIYAKA MAHALLESİ
152 Antalya Alanya KARGICAK MAHALLESİ
153 Antalya Alanya MAHMUTLAR MAHALLESİ
154 Antalya Alanya KESTEL MAHALLESİ
155 Antalya Alanya AVSALLAR MAHALLESİ
156 Antalya Döşemealtı AOSB2KISIM MAHALLESİ
157 Antalya Döşemealtı AOSB3KISIM MAHALLESİ
158 Antalya Konyaaltı LİMAN MAHALLESİ
159 Antalya Konyaaltı HURMA MAHALLESİ
160 Antalya Konyaaltı SARISU MAHALLESİ
161 Antalya Muratpaşa TOPÇULAR MAHALLESİ
162 Bartın Bartın Merkez ORTA MAHALLESİ
163 Bartın Bartın Merkez KARASU KÖYÜ, İNKUM İSKELE MEVKİİ
164 Bartın Bartın Merkez GÜZELCEHİSAR KÖYÜ, İNKUM YENİ MAHALLESİ
165 Batman Beşiri UĞURCA KÖYÜ
166 Batman Beşiri ÜÇKUYULAR KÖYÜ
167 Bayburt Bayburt Merkez YOLALTI KÖYÜ, YOLALTI OSB MEVKİİ
168 Bilecik Bilecik Merkez BAŞKÖY KÖYÜ, MÜCAVİR DIŞI MEVKİİ
169 Bilecik Bilecik Merkez HÜRRİYET 2.OSB MAHALLESİ
170 Bilecik Bilecik Merkez İSTİKLAL MAHALLESİ
171 Bilecik Söğüt ÇALTI KÖYÜ, ŞEN MEVKİİ
172 Bingöl Genç YENİYAZI KÖYÜ, FIRAT MEZRASI
173 Bolu Bolu Merkez FASIL KÖYÜ, URAN MEVKİİ
174 Bolu Bolu Merkez PELİTCİK KÖYÜ, ŞABANLAR MEVKİİ
175 Bolu Bolu Merkez BÜYÜKCAMİ MAHALLESİ
176 Bolu Dörtdivan DOĞANCILAR KÖYÜ, GEREDE YOLU MEVKİİ
177 Bolu Gerede YAKAKAYA KÖYÜ, YUNUSLAR MEVKİİ
178 Bolu Gerede ORTA MAHALLESİ
179 Bolu Gerede BAHÇEDERE KÖYÜ, MERKEZ MEVKİİ
180 Bolu Mengen KUZGÖL KÖYÜ, YILDIZ MEVKİİ
181 Bolu Mengen TEBERİKLER KÖYÜ, YONSAKLAR MEVKİİ
182 Bolu Mudurnu SÜRMELİ KÖYÜ, ÇAYIRALTI MEVKİİ
183 Burdur Bucak ÇAMLICAOSB MAHALLESİ
184 Burdur Burdur Merkez KUYU MAHALLESİ
185 Burdur Burdur Merkez KARASENİR MAHALLESİ
186 Burdur Burdur Merkez DEĞİRMENLER MAHALLESİ
187 Burdur Burdur Merkez İNÖNÜ MAHALLESİ
188 Burdur Burdur Merkez KONAK MAHALLESİ
189 Burdur Burdur Merkez PAZAR MAHALLESİ
190 Burdur Burdur Merkez ÇEŞMEDAMI MAHALLESİ
191 Burdur Çeltikçi ÇEBİŞ KÖYÜ, ORTAYOL MEVKİİ
192 Burdur Gölhisar SORKUN KÖYÜ
193 Bursa Karacabey FEVZİPAŞA MAHALLESİ
194 Bursa Nilüfer FETHİYEOSB MAHALLESİ
195 Bursa Osmangazi DEMİRTAŞ DUMLUPINAROSB MAHALLESİ
196 Bursa Osmangazi SELİMİYE MAHALLESİ
197 Bursa Osmangazi HOCAHASAN MAHALLESİ
198 Bursa Osmangazi ÇIRPAN MAHALLESİ
199 Bursa Osmangazi İNTİZAM MAHALLESİ
200 Bursa Osmangazi ALTIPARMAK MAHALLESİ
201 Bursa Osmangazi ALACAMESCİT MAHALLESİ
202 Bursa Osmangazi AHMETPAŞA MAHALLESİ
203 Bursa Osmangazi KİREMİTÇİ MAHALLESİ
204 Bursa Osmangazi SANTRAL GARAJ MAHALLESİ
205 Bursa Osmangazi DOĞANBEY MAHALLESİ
206 Bursa Osmangazi ŞEHABETTİNPAŞA MAHALLESİ
207 Bursa Osmangazi KURUÇEŞME MAHALLESİ
208 Bursa Yenişehir / Bursa HIDIRBALİ MAHALLESİ
209 Bursa Yıldırım ANADOLU MAHALLESİ
210 Bursa Yıldırım DUAÇINARI MAHALLESİ
211 Bursa Yıldırım BEYAZIT MAHALLESİ
212 Çanakkale Ayvacık / Çanakkale ADATEPE KÖYÜ, PINARALTI MEVKİİ
213 Çanakkale Ayvacık / Çanakkale PAŞAKÖY KÖYÜ, PAŞAKÖY ALTI MEVKİİ
214 Çanakkale Bayramiç BEKİRLER KÖYÜ
215 Çanakkale Biga AĞAKÖY KÖYÜ, AĞAKÖY (MÜCAVİR) MEVKİİ
216 Çanakkale Çanakkale Merkez IŞIKLAR KÖYÜ, TESTİCİKIRI MEVKİİ
217 Çanakkale Çanakkale Merkez KEMALPAŞA MAHALLESİ
218 Çanakkale Gelibolu KAVAKKÖY BELDESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ
219 Çanakkale Gelibolu BURHANLI KÖYÜ, DOĞA MEVKİİ
220 Çanakkale Gelibolu ADİLHAN KÖYÜ, BOSTANLIK MEVKİİ
221 Çanakkale Gökçeada ŞİRİNKÖY KÖYÜ
222 Çankırı Çankırı Merkez İNCİLİ ÇEŞME MAHALLESİ
223 Çankırı Çankırı Merkez AYAN KÖYÜ, MERKEZ MEVKİİ
224 Çankırı Çankırı Merkez TABAKHANE MAHALLESİ
225 Çankırı Çerkeş ÖRENKÖY KÖYÜ, DERE YAYLA YAYLA EVLERİ
226 Çankırı Çerkeş YEŞİLÖZ KÖYÜ, YEŞİLOVA MEVKİİ
227 Çankırı Ilgaz ÖDEMİŞ KÖYÜ, SARAY MEVKİİ
228 Çankırı Korgun BÜYÜKOSB MAHALLESİ
229 Çankırı Kurşunlu SARIALAN KÖYÜ, PINARCIK MEVKİİ
230 Çankırı Şabanözü MARTKÖY KÖYÜ, ÇADIR MEVKİİ
231 Çorum Çorum Merkez KADIKIRI KÖYÜ, KADIKIRI MÜCAVİR MEVKİİ
232 Çorum Çorum Merkez SARIMBEY KÖYÜ, SARIMBEY MÜCAVİR MEVKİİ
233 Çorum Çorum Merkez KARAPINAR KÖYÜ, KARAPINAR MÜCAVİR MEVKİİ
234 Çorum Çorum Merkez ESKİEKİN KÖYÜ, HARMANTARLA MEVKİİ
235 Çorum Çorum Merkez ÇOMARBAŞI KÖYÜ, RIÇVANLAR MEVKİİ
236 Çorum Çorum Merkez HAMDİKÖY KÖYÜ, AŞAĞI MEVKİİ
237 Çorum Çorum Merkez ÇEPNİ MAHALLESİ
238 Denizli Merkezefendi ZAFER MAHALLESİ
239 Diyarbakır Bismil KARACIK MAHALLESİ
240 Diyarbakır Bismil KARAPINAR MAHALLESİ
241 Diyarbakır Silvan ÇOBANTEPE MAHALLESİ
242 Düzce Düzce Merkez ORHANGAZİ MAHALLESİ
243 Düzce Düzce Merkez BURHANİYE MAHALLESİ
244 Elazığ Baskil KARAKAŞ KÖYÜ, YUKARI ATLILAR MEZRASI
245 Elazığ Elazığ Merkez ÖKSÜZUŞAĞI KÖYÜ, ALİ ÇAVUŞ MEZRASI
246 Elazığ Elazığ Merkez SANAYİ MAHALLESİ
247 Elazığ Elazığ Merkez ÇARŞI MAHALLESİ
248 Elazığ Elazığ Merkez SÜTLÜCE KÖYÜ
249 Elazığ Elazığ Merkez SÜTLÜCE KÖYÜ, SÜTLÜCE MEVKİİ
250 Elazığ Elazığ Merkez ALACA KÖYÜ, ALACA(MERKEZ) MEVKİİ
251 Elazığ Elazığ Merkez BALLICA KÖYÜ, BALLICA MEVKİİ
252 Elazığ Keban BADEMLİ KÖYÜ, SİNO MEZRASI MEZRASI
253 Elazığ Keban ALTIYAKA KÖYÜ, DEDE MEZRASI
254 Elazığ Sivrice BEKÇİTEPE KÖYÜ, DOĞANLAR MEZRASI
255 Erzincan Erzincan Merkez KARAAĞAÇ MAHALLESİ
256 Erzincan İliç AĞILDERE KÖYÜ, APUŞTA MEZRASI
257 Erzincan Kemah GÖLKAYNAK KÖYÜ, GİNDİRA MEVKİİ
258 Erzincan Tercan KONARLI KÖYÜ
259 Erzincan Tercan ÇALKIŞLA KÖYÜ
260 Eskişehir Odunpazarı 75. YIL OSB MAHALLESİ
261 Eskişehir Odunpazarı HUZUR MAHALLESİ
262 Eskişehir Tepebaşı MUTTALİP ORTA MAHALLESİ
263 Gaziantep Araban DUMLUPINAR MAHALLESİ
264 Gaziantep Araban MEHMET GÖKÇEK MAHALLESİ
265 Gaziantep İslahiye ÖRTÜLÜ MAHALLESİ
266 Gaziantep İslahiye HÜRRİYET MAHALLESİ
267 Gaziantep İslahiye CEVDETPAŞA MAHALLESİ
268 Gaziantep İslahiye FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
269 Gaziantep İslahiye PINARBAŞI MAHALLESİ
270 Gaziantep İslahiye DEĞİRMENCİK MAHALLESİ
271 Gaziantep İslahiye ERENLER MAHALLESİ
272 Gaziantep İslahiye AYDINLIK MAHALLESİ
273 Gaziantep İslahiye BEYLER MAHALLESİ
274 Gaziantep İslahiye DERVİŞPAŞA MAHALLESİ
275 Gaziantep İslahiye ATATÜRK MAHALLESİ
276 Gaziantep İslahiye KIRIKÇALI MAHALLESİ
277 Gaziantep İslahiye YENİ MAHALLESİ
278 Gaziantep İslahiye HACİ ALİ ÖZTÜRK MAHALLESİ
279 Gaziantep Karkamış GÜRÇAY MAHALLESİ
280 Gaziantep Karkamış BEŞKILIÇ MAHALLESİ
281 Gaziantep Karkamış LOJMANLAR MAHALLESİ
282 Gaziantep Karkamış KEPİRLER MAHALLESİ
283 Gaziantep Karkamış BALABAN MAHALLESİ
284 Gaziantep Karkamış ERENYOLU MAHALLESİ
285 Gaziantep Karkamış AKÇAKÖY MAHALLESİ
286 Gaziantep Karkamış YARIMCA MAHALLESİ
287 Gaziantep Nizip BELKIS (MERKEZ) MAHALLESİ
288 Gaziantep Nizip CUMHURİYET MAHALLESİ
289 Gaziantep Nizip ŞIHLAR MAHALLESİ
290 Gaziantep Nizip SAHA MAHALLESİ
291 Gaziantep Nizip TAHTANİ MAHALLESİ
292 Gaziantep Nizip ŞAHİNBEY MAHALLESİ
293 Gaziantep Nizip İSTASYON MAHALLESİ
294 Gaziantep Nizip FEVZİ PAŞA MAHALLESİ
295 Gaziantep Nizip HAFIZPAŞA MAHALLESİ
296 Gaziantep Nizip PAZAR CAMİİ MAHALLESİ
297 Gaziantep Nizip ZEYTİNLİK MAHALLESİ
298 Gaziantep Nizip FEVKANİ MAHALLESİ
299 Gaziantep Nizip İSTİKLAL MAHALLESİ
300 Gaziantep Nizip NAMIK KEMAL MAHALLESİ
301 Gaziantep Nizip BELKIS MAHALLESİ
302 Gaziantep Nizip TURNALI MAHALLESİ
303 Gaziantep Nizip ATATÜRK MAHALLESİ
304 Gaziantep Nizip KIBRIS MAHALLESİ
305 Gaziantep Nizip NAHIRTEPE MAHALLESİ
306 Gaziantep Nizip YEŞİLEVLER MAHALLESİ
307 Gaziantep Nizip MİMAR SİNAN MAHALLESİ
308 Gaziantep Nurdağı ASLANLI MAHALLESİ
309 Gaziantep Nurdağı GEDİKLİ MAHALLESİ
310 Gaziantep Nurdağı ESENYURT MAHALLESİ
311 Gaziantep Oğuzeli TAŞÇANAK MAHALLESİ
312 Gaziantep Oğuzeli ÇAVUŞBAŞI MAHALLESİ
313 Gaziantep Oğuzeli BULDUK MAHALLESİ
314 Gaziantep Oğuzeli KURTULUŞ MAHALLESİ
315 Gaziantep Oğuzeli DEVEHÜYÜĞÜ MAHALLESİ
316 Gaziantep Oğuzeli GÜLLÜK MAHALLESİ
317 Gaziantep Oğuzeli BEŞDELİ MAHALLESİ
318 Gaziantep Oğuzeli AŞAĞI GÜNEYSE MAHALLESİ
319 Gaziantep Oğuzeli OĞUZLAR MAHALLESİ
320 Gaziantep Oğuzeli ŞIH KÜÇÜKKARACAVİRAN MAHALLESİ
321 Gaziantep Oğuzeli SUBAŞI MAHALLESİ
322 Gaziantep Şahinbey KARATARLA MAHALLESİ
323 Gaziantep Şahinbey EYÜPOĞLU MAHALLESİ
324 Gaziantep Şahinbey ALAYBEY MAHALLESİ
325 Gaziantep Şahinbey SAVCILI MAHALLESİ
326 Gaziantep Şahinbey AYDINBABA MAHALLESİ
327 Gaziantep Şahinbey BEY MAHALLESİ
328 Gaziantep Şahinbey KOZANLI MAHALLESİ
329 Gaziantep Şahinbey KARAGÖZ MAHALLESİ
330 Gaziantep Şahinbey TIŞLAKİ MAHALLESİ
331 Gaziantep Şahinbey SUYABATMAZ MAHALLESİ
332 Gaziantep Şahinbey KILINÇOĞLU MAHALLESİ
333 Gaziantep Şahinbey ŞEKEROĞLU MAHALLESİ
334 Gaziantep Şahinbey SULTAN SELİM MAHALLESİ
335 Gaziantep Şahinbey BOSTANCI MAHALLESİ
336 Gaziantep Şahinbey ŞAHVELİ MAHALLESİ
337 Gaziantep Şahinbey SEFERPAŞA MAHALLESİ
338 Gaziantep Şahinbey ETİLER MAHALLESİ
339 Gaziantep Şahinbey AKYOL MAHALLESİ
340 Gaziantep Şahinbey CABİ MAHALLESİ
341 Gaziantep Şahinbey SAKARYA MAHALLESİ
342 Gaziantep Şahinbey CEMAL GÜRSEL MAHALLESİ
343 Gaziantep Şahinbey ÜNALDI MAHALLESİ
344 Gaziantep Şahinbey SAÇAKLI MAHALLESİ
345 Gaziantep Şahinbey TÜRKTEPE MAHALLESİ
346 Gaziantep Şahinbey KOZLUCA MAHALLESİ
347 Gaziantep Şahinbey ŞENYURT MAHALLESİ
348 Gaziantep Şahinbey HOŞGÖR MAHALLESİ
349 Gaziantep Şahinbey KANALICI MAHALLESİ
350 Gaziantep Şahinbey TEKSTİLKENT MAHALLESİ
351 Gaziantep Şahinbey YAVUZLAR MAHALLESİ
352 Gaziantep Şahinbey KEPENEK MAHALLESİ
353 Gaziantep Şahinbey İNÖNÜ MAHALLESİ
354 Gaziantep Şahinbey BEKİRBEY MAHALLESİ
355 Gaziantep Şahinbey ALİBABA MAHALLESİ
356 Gaziantep Şahinbey BOZOKLAR MAHALLESİ
357 Gaziantep Şahinbey YUKARIBAYIR MAHALLESİ
358 Gaziantep Şahinbey BOYACI MAHALLESİ
359 Gaziantep Şahinbey TURAN EMEKSİZ MAHALLESİ
360 Gaziantep Şahinbey BARIŞ MAHALLESİ
361 Gaziantep Şahinbey ÜÇOKLAR MAHALLESİ
362 Gaziantep Şahinbey KARAYILAN MAHALLESİ
363 Gaziantep Şahinbey DUMLUPINAR MAHALLESİ
364 Gaziantep Şahinbey KIBRIS MAHALLESİ
365 Gaziantep Şahinbey GÜMÜŞTEKİN MAHALLESİ
366 Gaziantep Şahinbey ALLEBEN MAHALLESİ
367 Gaziantep Şahinbey YAZICIK MAHALLESİ
368 Gaziantep Şahinbey DÜZTEPE MAHALLESİ
369 Gaziantep Şahinbey KAHVELİPINAR MAHALLESİ
370 Gaziantep Şahinbey CUMHURİYET MAHALLESİ
371 Gaziantep Şahinbey ESENTEPE MAHALLESİ
372 Gaziantep Şahinbey NURİPAZARBAŞI MAHALLESİ
373 Gaziantep Şahinbey BEYDİLLİ MAHALLESİ
374 Gaziantep Şahinbey ÇAMLICA MAHALLESİ
375 Gaziantep Şahinbey TÜRKMENLER MAHALLESİ
376 Gaziantep Şahinbey KURBANBABA MAHALLESİ
377 Gaziantep Şahinbey TÖRELİ MAHALLESİ
378 Gaziantep Şahinbey AKDERE MAHALLESİ
379 Gaziantep Şahinbey CENGİZ TOPEL MAHALLESİ
380 Gaziantep Şahinbey KONAK MAHALLESİ
381 Gaziantep Şahinbey GÜZELVADİ MAHALLESİ
382 Gaziantep Şahinbey PERİLİKAYA MAHALLESİ
383 Gaziantep Şahinbey YEŞİLPINAR MAHALLESİ
384 Gaziantep Şahinbey 25 ARALIK MAHALLESİ
385 Gaziantep Şahinbey VATAN MAHALLESİ
386 Gaziantep Şahinbey YEŞİLKENT MAHALLESİ
387 Gaziantep Şahinbey BEYBAHÇE MAHALLESİ
388 Gaziantep Şahinbey BEYAZLAR MAHALLESİ
389 Gaziantep Şahinbey YAMAÇTEPE MAHALLESİ
390 Gaziantep Şahinbey BURÇ KARAKUYU MAHALLESİ
391 Gaziantep Şahinbey ULAŞ MAHALLESİ
392 Gaziantep Şahinbey KAVAKLIK MAHALLESİ
393 Gaziantep Şahinbey KÜÇÜKKIZILHİSAR MAHALLESİ
394 Gaziantep Şahinbey ONUR MAHALLESİ
395 Gaziantep Şahinbey İSTİKLAL MAHALLESİ
396 Gaziantep Şahinbey MALAZGİRT MAHALLESİ
397 Gaziantep Şahinbey DENİZ MAHALLESİ
398 Gaziantep Şahinbey BİNEVLER MAHALLESİ
399 Gaziantep Şahinbey BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
400 Gaziantep Şehitkamil AKTOPRAK SB MAHALLESİ
401 Gaziantep Şehitkamil BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAHALLESİ
402 Gaziantep Şehitkamil NESİMİ MAHALLESİ
403 Gaziantep Şehitkamil YAPRAK MAHALLESİ
404 Gaziantep Şehitkamil ÇAKMAK MAHALLESİ
405 Gaziantep Şehitkamil İNCİLİKAYA MAHALLESİ
406 Gaziantep Şehitkamil ÇAĞLAYAN MAHALLESİ
407 Gaziantep Şehitkamil EYDİBABA MAHALLESİ
408 Gaziantep Şehitkamil HUMANIZ MAHALLESİ
409 Gaziantep Şehitkamil GÖZTEPE MAHALLESİ
410 Gaziantep Şehitkamil SACIR MAHALLESİ
411 Gaziantep Şehitkamil DÜLÜKBABA MAHALLESİ
412 Gaziantep Şehitkamil ÇIKSORUT MAHALLESİ
413 Gaziantep Şehitkamil KARAOĞLAN MAHALLESİ
414 Gaziantep Şehitkamil KARŞIYAKA MAHALLESİ
415 Gaziantep Şehitkamil HÜRRİYET MAHALLESİ
416 Gaziantep Şehitkamil MİTHATPAŞA MAHALLESİ
417 Gaziantep Şehitkamil SİNAN OSB MAHALLESİ
418 Gaziantep Şehitkamil HASIRCIOĞLU MAHALLESİ
419 Gaziantep Şehitkamil TAŞLICA MAHALLESİ
420 Gaziantep Şehitkamil MÜNÜFPAŞA MAHALLESİ
421 Gaziantep Şehitkamil YUNUS EMRE MAHALLESİ
422 Gaziantep Şehitkamil SAM MAHALLESİ
423 Gaziantep Şehitkamil GİRNE MAHALLESİ
424 Gaziantep Şehitkamil NURTEPE MAHALLESİ
425 Giresun Keşap GEÇİT KÖYÜ, TAMGERİŞ MEVKİİ
426 Gümüşhane Gümüşhane Merkez YAĞLIDERE KÖYÜ, BULUT MEVKİİ
427 Hatay Altınözü BOYNUYOĞUN MAHALLESİ
428 Hatay Altınözü YENİŞEHİR MAHALLESİ
429 Hatay Altınözü TOKAÇLI MAHALLESİ
430 Hatay Altınözü FATİKLİ MAHALLESİ
431 Hatay Altınözü SARILAR MAHALLESİ
432 Hatay Altınözü HACIPAŞA MAHALLESİ
433 Hatay Altınözü TÜRKMENMEZRAASI MAHALLESİ
434 Hatay Altınözü YENİHİSAR MAHALLESİ
435 Hatay Altınözü SARIBÜK MAHALLESİ
436 Hatay Altınözü SİVRİKAVAK MAHALLESİ
437 Hatay Altınözü TOKDEMİR MAHALLESİ
438 Hatay Altınözü KANSU MAHALLESİ
439 Hatay Altınözü AVUTTEPE MAHALLESİ
440 Hatay Antakya APAYDIN MAHALLESİ
441 Hatay Antakya MEYDAN MAHALLESİ
442 Hatay Antakya NARLICA MAHALLESİ
443 Hatay Antakya ŞEYHALİ MAHALLESİ
444 Hatay Antakya ORHANLI MAHALLESİ
445 Hatay Antakya KOCAABDİ MAHALLESİ
446 Hatay Antakya HACI ÖMER ALPAGOT MAHALLESİ
447 Hatay Antakya BARBAROS MAHALLESİ
448 Hatay Antakya HABİB-İ NECCAR MAHALLESİ
449 Hatay Antakya AKÇAOVA MAHALLESİ
450 Hatay Antakya HARAPARASI MAHALLESİ
451 Hatay Antakya İPLİK PAZARI MAHALLESİ
452 Hatay Antakya EMEK MAHALLESİ
453 Hatay Antakya BİNİCİLER MAHALLESİ
454 Hatay Antakya ŞEHİTLER MAHALLESİ
455 Hatay Antakya AKHİSAR MAHALLESİ
456 Hatay Antakya AKSARAY MAHALLESİ
457 Hatay Antakya MELEKLİ MAHALLESİ
458 Hatay Antakya YENİ CAMİİ MAHALLESİ
459 Hatay Antakya ULUCAMİİ MAHALLESİ
460 Hatay Antakya SOFULAR MAHALLESİ
461 Hatay Antakya AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
462 Hatay Antakya DUTDİBİ MAHALLESİ
463 Hatay Antakya MAŞUKLU MAHALLESİ
464 Hatay Antakya CUMHURİYET MAHALLESİ
465 Hatay Antakya ALTINÇAY MAHALLESİ
466 Hatay Antakya AVSUYU MAHALLESİ
467 Hatay Antakya BOZHÖYÜK MAHALLESİ
468 Hatay Antakya BOHŞİN MAHALLESİ
469 Hatay Belen CUMHURİYET MAHALLESİ
470 Hatay Belen BAKRAS MAHALLESİ
471 Hatay Belen DEREBAHÇE MAHALLESİ
472 Hatay Belen MUHLİSALİ MAHALLESİ
473 Hatay İskenderun MURADİYE MAHALLESİ
474 Hatay İskenderun ESENTEPE MAHALLESİ
475 Hatay İskenderun BARBAROS MAHALLESİ
476 Hatay İskenderun CUMHURİYET MAHALLESİ
477 Hatay İskenderun DUMLUPINAR MAHALLESİ
478 Hatay Kırıkhan TORUN MAHALLESİ
479 Hatay Kırıkhan KURTULUŞ MAHALLESİ
480 Hatay Kırıkhan GÜNDÜZ MAHALLESİ
481 Hatay Kırıkhan ÇİLOĞLANHÜYÜĞÜ MAHALLESİ
482 Hatay Kırıkhan GÜLTEPE MAHALLESİ
483 Hatay Kırıkhan YENİ MAHALLESİ
484 Hatay Kırıkhan MENDERES MAHALLESİ
485 Hatay Kırıkhan ALSANCAK MAHALLESİ
486 Hatay Kırıkhan BARBAROS MAHALLESİ
487 Hatay Kırıkhan FATİH MAHALLESİ
488 Hatay Kırıkhan 408 EVLER MAHALLESİ
489 Hatay Kırıkhan MURATPAŞA MAHALLESİ
490 Hatay Kırıkhan GAZİ MAHALLESİ
491 Hatay Kırıkhan ÇATALTEPE MAHALLESİ
492 Hatay Kırıkhan AYDINLI MAHALLESİ
493 Hatay Kırıkhan ALPARSLAN MAHALLESİ
494 Hatay Kırıkhan MAHMUTLU MAHALLESİ
495 Hatay Kırıkhan BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
496 Hatay Kırıkhan GÜVENTAŞI MAHALLESİ
497 Hatay Kırıkhan CUMHURİYET MAHALLESİ
498 Hatay Kumlu HAMAM MAHALLESİ
499 Hatay Kumlu GÖKÇEOĞLU MAHALLESİ
500 Hatay Kumlu CUMHURİYET MAHALLESİ
501 Hatay Kumlu FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
502 Hatay Kumlu AKKUYU MAHALLESİ
503 Hatay Kumlu MUHARREM MAHALLESİ
504 Hatay Payas YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ
505 Hatay Reyhanlı CUMHURİYET MAHALLESİ
506 Hatay Reyhanlı DAVUTPAŞA MAHALLESİ
507 Hatay Reyhanlı BÜKÜLMEZ MAHALLESİ
508 Hatay Reyhanlı KURTULUŞ MAHALLESİ
509 Hatay Reyhanlı BAĞLAR MAHALLESİ
510 Hatay Reyhanlı FİDANLIK MAHALLESİ
511 Hatay Reyhanlı GÜLTEPE MAHALLESİ
512 Hatay Reyhanlı BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
513 Hatay Reyhanlı YENİŞEHİR MAHALLESİ
514 Hatay Reyhanlı PINARBAŞI MAHALLESİ
515 Hatay Reyhanlı YENİ MAHALLESİ
516 Hatay Reyhanlı CİLVEGÖZÜ MAHALLESİ
517 Hatay Reyhanlı MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ
518 Hatay Reyhanlı BAYIR MAHALLESİ
519 Hatay Reyhanlı ESENTEPE MAHALLESİ
520 Hatay Reyhanlı UZUNKAVAK MAHALLESİ
521 Hatay Reyhanlı DEĞİRMENKAŞI MAHALLESİ
522 Hatay Reyhanlı YEŞİLOVA MAHALLESİ
523 Hatay Reyhanlı ADABUCAK MAHALLESİ
524 Hatay Reyhanlı TAYFURSÖKMEN MAHALLESİ
525 Hatay Reyhanlı CÜDEYDE MAHALLESİ
526 Hatay Reyhanlı AKYAYLA MAHALLESİ
527 Hatay Reyhanlı GÖKTEPE MAHALLESİ
528 Hatay Reyhanlı PAŞAHÜYÜK MAHALLESİ
529 Hatay Reyhanlı AHMETBEYLİ MAHALLESİ
530 Hatay Reyhanlı HARRAN MAHALLESİ
531 Hatay Reyhanlı GAZİMÜRSELTEPESİ MAHALLESİ
532 Hatay Reyhanlı ALAKUZU MAHALLESİ
533 Hatay Reyhanlı KARASÜLEYMANLI MAHALLESİ
534 Hatay Yayladağı KURTULUŞ MAHALLESİ
535 Hatay Yayladağı TUTLUBAHÇE MAHALLESİ
536 Iğdır Aralık EMİNCE KÖYÜ, TİGEM MEVKİİ
537 Isparta Isparta Merkez BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
538 Isparta Isparta Merkez BAĞLAR MAHALLESİ
539 Isparta Isparta Merkez PİRİMEHMET MAHALLESİ
540 Isparta Keçiborlu AŞAĞI MAHALLESİ
541 İstanbul Avcılar DENİZKÖŞKLER MAHALLESİ
542 İstanbul Avcılar MERKEZ MAHALLESİ
543 İstanbul Avcılar GÜMÜŞPALA MAHALLESİ
544 İstanbul Bahçelievler ŞİRİNEVLER MAHALLESİ
545 İstanbul Başakşehir İKİTELLİ OSB MAHALLESİ
546 İstanbul Başakşehir ZİYA GÖKALP MAHALLESİ
547 İstanbul Beşiktaş YILDIZ MAHALLESİ
548 İstanbul Beylikdüzü BEYLİKDÜZÜOSB MAHALLESİ
549 İstanbul Beyoğlu KOCATEPE MAHALLESİ
550 İstanbul Beyoğlu ŞEHİT MUHTAR MAHALLESİ
551 İstanbul Beyoğlu BÜLBÜL MAHALLESİ
552 İstanbul Beyoğlu ÇUKUR MAHALLESİ
553 İstanbul Beyoğlu KAMER HATUN MAHALLESİ
554 İstanbul Beyoğlu KALYONCU KULLUĞU MAHALLESİ
555 İstanbul Beyoğlu YENİŞEHİR MAHALLESİ
556 İstanbul Beyoğlu KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAHALLESİ
557 İstanbul Beyoğlu BOSTAN MAHALLESİ
558 İstanbul Beyoğlu ASMALI MESCİT MAHALLESİ
559 İstanbul Esenyurt KOZA MAHALLESİ
560 İstanbul Esenyurt YEŞİLKENT MAHALLESİ
561 İstanbul Esenyurt ZAFER MAHALLESİ
562 İstanbul Esenyurt PİRİ REİS MAHALLESİ
563 İstanbul Esenyurt GÖKEVLER MAHALLESİ
564 İstanbul Esenyurt AKEVLER MAHALLESİ
565 İstanbul Esenyurt SULTANİYE MAHALLESİ
566 İstanbul Esenyurt BAĞLARÇEŞME MAHALLESİ
567 İstanbul Fatih MİMAR KEMALETTİN MAHALLESİ
568 İstanbul Fatih MESİHPAŞA MAHALLESİ
569 İstanbul Fatih SARAÇ İSHAK MAHALLESİ
570 İstanbul Fatih MUHSİNE HATUN MAHALLESİ
571 İstanbul Fatih BALABANAĞA MAHALLESİ
572 İstanbul Fatih MİMAR HAYRETTİN MAHALLESİ
573 İstanbul Fatih NİŞANCA MAHALLESİ
574 İstanbul Fatih KEMALPAŞA MAHALLESİ
575 İstanbul Fatih KATİP KASIM MAHALLESİ
576 İstanbul Fatih İSKENDERPAŞA MAHALLESİ
577 İstanbul Fatih MOLLA GÜRANİ MAHALLESİ
578 İstanbul Fatih MOLLA HÜSREV MAHALLESİ
579 İstanbul Fatih AKŞEMSETTİN MAHALLESİ
580 İstanbul Küçükçekmece BEŞYOL MAHALLESİ
581 İstanbul Küçükçekmece KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİOSB MAHALLESİ
582 İstanbul Küçükçekmece MEHMET AKİF MAHALLESİ
583 İstanbul Sarıyer MASLAK MAHALLESİ
584 İstanbul Şile MEŞRUTİYET MAHALLESİ
585 İstanbul Şişli İNÖNÜ MAHALLESİ
586 İstanbul Şişli ERGENEKON MAHALLESİ
587 İstanbul Şişli MECİDİYEKÖY MAHALLESİ
588 İstanbul Şişli CUMHURİYET MAHALLESİ
589 İstanbul Tuzla AYDINLI-KOSB MAHALLESİ
590 İstanbul Ümraniye DUDULLU OSB MAHALLESİ
591 İstanbul Zeytinburnu MALTEPE MAHALLESİ
592 İstanbul Zeytinburnu YENİDOĞAN MAHALLESİ
593 İstanbul Zeytinburnu NURİPAŞA MAHALLESİ
594 İstanbul Zeytinburnu YEŞİLTEPE MAHALLESİ
595 İzmir Bornova YUNUS EMRE MAHALLESİ
596 İzmir Bornova IŞIKLAR MAHALLESİ
597 İzmir Bornova ZAFER MAHALLESİ
598 İzmir Bornova SERİNTEPE MAHALLESİ
599 İzmir Buca SEYHAN MAHALLESİ
600 İzmir Karabağlar AŞIK VEYSEL MAHALLESİ
601 İzmir Konak TAN MAHALLESİ
602 İzmir Konak FAİK PAŞA MAHALLESİ
603 İzmir Konak YENİ MAHALLESİ
604 İzmir Konak MİRALİ MAHALLESİ
605 İzmir Konak ALİ REİS MAHALLESİ
606 İzmir Konak ETİLER MAHALLESİ
607 İzmir Konak SAKARYA MAHALLESİ
608 İzmir Konak ALTAY MAHALLESİ
609 İzmir Konak BOZKURT MAHALLESİ
610 İzmir Konak PAZARYERİ MAHALLESİ
611 İzmir Konak ALTINORDU MAHALLESİ
612 İzmir Konak UĞUR MAHALLESİ
613 İzmir Konak KUBİLAY MAHALLESİ
614 İzmir Konak SÜVARİ MAHALLESİ
615 İzmir Konak YEŞİLDERE MAHALLESİ
616 İzmir Konak KOCAKAPI MAHALLESİ
617 İzmir Konak AKARCALI MAHALLESİ
618 İzmir Konak MURAT MAHALLESİ
619 İzmir Konak KADİFEKALE MAHALLESİ
620 İzmir Torbalı 19 MAYIS MAHALLESİ
621 İzmir Torbalı KARŞIYAKA MAHALLESİ
622 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SİVRİCEHÜYÜK MAHALLESİ
623 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu MENDERES MAHALLESİ
624 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu TURAN MAHALLESİ
625 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SAKARYA MAHALLESİ
626 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İSA DİVANLI MAHALLESİ
627 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu KURTULUŞ MAHALLESİ
628 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu EKMEKÇİ MAHALLESİ
629 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu FEVZİ PAŞA MAHALLESİ
630 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu DURAKLI MAHALLESİ
631 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu DİVANLI MAHALLESİ
632 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İSMET PAŞA MAHALLESİ
633 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu KAYABAŞI MAHALLESİ
634 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SENEM AYŞE MAHALLESİ
635 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu DULKADİROĞLU MAHALLESİ
636 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu BAĞLARBAŞI MAHALLESİ
637 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu GAZİ PAŞA MAHALLESİ
638 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu YAVUZ SELİM MAHALLESİ
639 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu NAMIK KEMAL MAHALLESİ
640 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ŞEYH ADİL MAHALLESİ
641 Kahramanmaraş Onikişubat YUSUFLAR MAHALLESİ
642 Kahramanmaraş Onikişubat AKÇAKOYUNLU MAHALLESİ
643 Kahramanmaraş Onikişubat DUMLUPINAR MAHALLESİ
644 Kahramanmaraş Onikişubat ŞEHİT EVLİYA MAHALLESİ
645 Kahramanmaraş Onikişubat YÜRÜKSELİM MAHALLESİ
646 Kahramanmaraş Onikişubat MAĞRALI MAHALLESİ
647 Kahramanmaraş Onikişubat ERTUĞRUL GAZİ MAHALLESİ
648 Kahramanmaraş Onikişubat SERİNTEPE MAHALLESİ
649 Kahramanmaraş Onikişubat HACI BAYRAM VELİ MAHALLESİ
650 Kahramanmaraş Onikişubat HAYRULLAH MAHALLESİ
651 Kahramanmaraş Onikişubat BARBAROS MAHALLESİ
652 Kahramanmaraş Onikişubat KARACAOĞLAN MAHALLESİ
653 Kahramanmaraş Onikişubat MALİK EJDER MAHALLESİ
654 Karabük Karabük Merkez KILAVUZLAR MAHALLESİ
655 Karabük Karabük Merkez 100.YIL MAHALLESİ
656 Karabük Karabük Merkez HÜRRİYET MAHALLESİ
657 Karabük Karabük Merkez BAYIR MAHALLESİ
658 Karabük Safranbolu KARIT KÖYÜ, KARIT MÜCAVİR MEVKİİ
659 Karabük Safranbolu BOSTANBÜKÜ KÖYÜ, KARŞIYAKA MEVKİİ
660 Karabük Safranbolu BOSTANBÜKÜ KÖYÜ, MERKEZ MEVKİİ
661 Karaman Karaman Merkez ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ MAHALLESİ
662 Kastamonu Devrekani BINGILDAYIK KÖYÜ, ORUÇ MEVKİİ
663 Kastamonu Devrekani TEKKEKIZILLAR KÖYÜ, KURMALAR MEVKİİ
664 Kastamonu Devrekani BOZKOCA KÖYÜ, ÇAKALLAR MEVKİİ
665 Kastamonu Kastamonu Merkez TOPÇUOĞLU MAHALLESİ
666 Kastamonu Kastamonu Merkez CEBRAİL MAHALLESİ
667 Kastamonu Kastamonu Merkez İSLAM KÖYÜ, SOFRANLAR MEZRASI
668 Kastamonu Kastamonu Merkez ÖRENCİK KÖYÜ, İZBELİ MEZRASI
669 Kayseri Kocasinan SAHABİYE MAHALLESİ
670 Kayseri Kocasinan HASAN ARPA MAHALLESİ
671 Kayseri Kocasinan ARGINCIK MAHALLESİ
672 Kayseri Kocasinan FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
673 Kayseri Kocasinan UĞUREVLER MAHALLESİ
674 Kayseri Kocasinan HACI SAKİ MAHALLESİ
675 Kayseri Kocasinan YAZIR MAHALLESİ
676 Kayseri Melikgazi DANİŞMENTGAZİ MAHALLESİ
677 Kayseri Melikgazi OSMANLI MAHALLESİ
678 Kayseri Melikgazi CUMHURİYET MAHALLESİ
679 Kayseri Melikgazi SELÇUKLU MAHALLESİ
680 Kayseri Melikgazi AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
681 Kayseri Melikgazi GÜLÜK MAHALLESİ
682 Kayseri Melikgazi KILIÇASLAN MAHALLESİ
683 Kırklareli Lüleburgaz SARIMSAKLI MAHALLESİ
684 Kırşehir Akçakent YETİKLİ KÖYÜ, GÜNEŞLİ MEVKİİ
685 Kırşehir Kırşehir Merkez SEYREKKÖY KÖYÜ
686 Kırşehir Mucur KARACALI KÖYÜ
687 Kilis Elbeyli BEŞİRİYE KÖYÜ
688 Kilis Elbeyli YAĞIZKÖY KÖYÜ, AYNAFAR MEZRASI
689 Kilis Elbeyli MERCANLI KÖYÜ
690 Kilis Elbeyli YAĞIZKÖY KÖYÜ, DELHEMİ MEZRASI
691 Kilis Elbeyli İNÖNÜ MAHALLESİ
692 Kilis Elbeyli TAŞLIBAKAR KÖYÜ
693 Kilis Elbeyli YALÇIN NANE MAHALLESİ
694 Kilis Elbeyli HAVUZLUÇAM KÖYÜ
695 Kilis Elbeyli AĞYÜZ MAHALLESİ
696 Kilis Kilis Merkez BÜYÜKKÜTAH MAHALLESİ
697 Kilis Kilis Merkez TEKYE MAHALLESİ
698 Kilis Kilis Merkez NURETTİN MAHALLESİ
699 Kilis Kilis Merkez KETENCİLER MAHALLESİ
700 Kilis Kilis Merkez CANPOLAT PAŞA MAHALLESİ
701 Kilis Kilis Merkez TIRIKLI MAHALLESİ
702 Kilis Kilis Merkez ALTINÜZÜM MAHALLESİ
703 Kilis Kilis Merkez YEDİ ARALIK MAHALLESİ
704 Kilis Kilis Merkez ŞIHLAR MAHALLESİ
705 Kilis Kilis Merkez DEVECİLER MAHALLESİ
706 Kilis Kilis Merkez İNNAPLI KÜTAH MAHALLESİ
707 Kilis Kilis Merkez ŞEHİTLER MAHALLESİ
708 Kilis Kilis Merkez İSLAMBEY MAHALLESİ
709 Kilis Kilis Merkez YENİ MAHALLESİ
710 Kilis Kilis Merkez HİNDİOĞLU MAHALLESİ
711 Kilis Kilis Merkez TABAKHANE MAHALLESİ
712 Kilis Kilis Merkez MEŞETLİK MAHALLESİ
713 Kilis Kilis Merkez ASLAN MAHALLESİ
714 Kilis Kilis Merkez ŞIH ABDULLAH MAHALLESİ
715 Kilis Kilis Merkez CUMHURİYET MAHALLESİ
716 Kilis Kilis Merkez YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ
717 Kilis Kilis Merkez HAKVERDİ MAHALLESİ
718 Kilis Kilis Merkez MIHALİ MAHALLESİ
719 Kilis Kilis Merkez ŞEHİT SAKIP MAHALLESİ
720 Kilis Kilis Merkez ZEYTİNLİ MAHALLESİ
721 Kilis Kilis Merkez TOSYALI MAHALLESİ
722 Kilis Kilis Merkez OSMAN GAZİ MAHALLESİ
723 Kilis Kilis Merkez ABDİOYMAĞI MAHALLESİ
724 Kilis Kilis Merkez NACAROĞLU MAHALLESİ
725 Kilis Kilis Merkez HASAN KAMİL DEMİRBAŞ MAHALLESİ
726 Kilis Kilis Merkez MERCİDABIK MAHALLESİ
727 Kilis Kilis Merkez HACI GÜMÜŞ MAHALLESİ
728 Kilis Kilis Merkez MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
729 Kilis Kilis Merkez BÖLÜK MAHALLESİ
730 Kilis Kilis Merkez HÜRRİYET MAHALLESİ
731 Kilis Kilis Merkez ÇAYLAK MAHALLESİ
732 Kilis Kilis Merkez AŞIT MAHALLESİ
733 Kilis Kilis Merkez HACI İLYAS MAHALLESİ
734 Kilis Kilis Merkez NAMIK KEMAL MAHALLESİ
735 Kilis Kilis Merkez SARAÇ MEHMET ÇAVUŞ MAHALLESİ
736 Kilis Kilis Merkez NEDİM ÖKMEN MAHALLESİ
737 Kilis Kilis Merkez ŞIH AHMET MAHALLESİ
738 Kilis Kilis Merkez MULLAHAMİT MAHALLESİ
739 Kilis Kilis Merkez POLAT PAŞA MAHALLESİ
740 Kilis Kilis Merkez OKÇULAR MAHALLESİ
741 Kilis Kilis Merkez KARAALİ MAHALLESİ
742 Kilis Kilis Merkez MÜSLÜMANBEY MAHALLESİ
743 Kilis Kilis Merkez AKPINAR MAHALLESİ
744 Kilis Kilis Merkez KARTALBEY MAHALLESİ
745 Kilis Kilis Merkez İSMET PAŞA MAHALLESİ
746 Kilis Kilis Merkez VAİZ MAHALLESİ
747 Kilis Kilis Merkez EKREM ÇETİN MAHALLESİ
748 Kilis Kilis Merkez KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ
749 Kilis Kilis Merkez GAZİLER MAHALLESİ
750 Kilis Kilis Merkez YAŞAR AKTÜRK MAHALLESİ
751 Kilis Kilis Merkez DURUCA KÖYÜ, AKDİLEK MEZRASI
752 Kilis Kilis Merkez NAMIK ÜNLER PAŞA MAHALLESİ
753 Kilis Kilis Merkez DEMİRCİLER MAHALLESİ
754 Kilis Kilis Merkez BARIŞ MAHALLESİ
755 Kilis Kilis Merkez KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN MAHALLESİ
756 Kilis Kilis Merkez ATATÜRK MAHALLESİ
757 Kilis Kilis Merkez ŞIH MEHMET MAHALLESİ
758 Kilis Kilis Merkez ŞÖRHABİL MAHALLESİ
759 Kilis Kilis Merkez FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ
760 Kilis Kilis Merkez MUALLİM RIFAT BİLGE MAHALLESİ
761 Kilis Kilis Merkez EBULÜLE MAHALLESİ
762 Kilis Kilis Merkez BİLALİ HABEŞ MAHALLESİ
763 Kilis Kilis Merkez DOĞAN GÜREŞ PAŞA MAHALLESİ
764 Kilis Kilis Merkez ÖNCÜ PINAR MAHALLESİ
765 Kilis Kilis Merkez MÜCAHİTLER MAHALLESİ
766 Kilis Kilis Merkez MEHMET ABDİ BULUT MAHALLESİ
767 Kilis Kilis Merkez OYLUM MAHALLESİ
768 Kilis Kilis Merkez AKÇABAĞLAR KÖYÜ
769 Kilis Kilis Merkez ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU MAHALLESİ
770 Konya Ereğli / Konya SELÇUKLU MAHALLESİ
771 Konya Kadınhanı KÜÇÜKKUYU MAHALLESİ
772 Konya Karapınar SELİMİYE MAHALLESİ
773 Konya Karatay ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ
774 Konya Karatay AZİZİYE MAHALLESİ
775 Konya Karatay SULTAN MESUD MAHALLESİ
776 Konya Karatay AKÇEŞME MAHALLESİ
777 Konya Karatay NAKİPOĞLU MAHALLESİ
778 Konya Meram SAHİBATA MAHALLESİ
779 Konya Meram ÇAYBAŞI MAHALLESİ
780 Konya Meram PİREBİ MAHALLESİ
781 Konya Meram UZUNHARMANLAR MAHALLESİ
782 Konya Meram AYDOĞDU MAHALLESİ
783 Konya Selçuklu BÜYÜKKAYACIKOSB MAHALLESİ
784 Konya Selçuklu İHSANİYE MAHALLESİ
785 Konya Selçuklu DOKUZ MAHALLESİ
786 Konya Selçuklu FERHUNİYE MAHALLESİ
787 Konya Selçuklu HOROZLUHANOSB MAHALLESİ
788 Kütahya Kütahya Merkez KİRAZPINAR MAHALLESİ
789 Kütahya Kütahya Merkez SARAY MAHALLESİ
790 Malatya Battalgazi YENİHAMAM MAHALLESİ
791 Malatya Battalgazi DABAKHANE MAHALLESİ
792 Malatya Battalgazi AKPINAR MAHALLESİ
793 Malatya Battalgazi KAVAKLIBAĞ MAHALLESİ
794 Malatya Battalgazi BEYLERBAŞI MAHALLESİ
795 Malatya Battalgazi B.HÜSEYİNBEY MAHALLESİ
796 Malatya Battalgazi SARAY MAHALLESİ
797 Malatya Battalgazi İZZETİYE MAHALLESİ
798 Malatya Battalgazi TAŞTEPE MAHALLESİ
799 Malatya Battalgazi HALFETTİN MAHALLESİ
800 Malatya Battalgazi FERHADİYE MAHALLESİ
801 Malatya Battalgazi İSMETİYE MAHALLESİ
802 Malatya Battalgazi İSTİKLAL MAHALLESİ
803 Malatya Battalgazi HAMİDİYE MAHALLESİ
804 Malatya Battalgazi ŞEHİTFEVZİ MAHALLESİ
805 Malatya Yeşilyurt / Malatya FATİH MAHALLESİ
806 Manisa Soma TÜRKPİYALA MAHALLESİ
807 Mardin Artuklu KARADEMİR MAHALLESİ
808 Mardin Artuklu ŞEHİDİYE MAHALLESİ
809 Mardin Artuklu DİBEKTAŞ MAHALLESİ
810 Mardin Artuklu ULUCAMİ MAHALLESİ
811 Mardin Artuklu TEKER MAHALLESİ
812 Mardin Artuklu LATİFİYE MAHALLESİ
813 Mardin Artuklu TOZAN MAHALLESİ
814 Mardin Artuklu NECMETTİN MAHALLESİ
815 Mardin Artuklu SAVURKAPI MAHALLESİ
816 Mardin Artuklu DİYARBAKIR KAPI MAHALLESİ
817 Mardin Artuklu ALAKUŞ MAHALLESİ
818 Mardin Artuklu EMİNETTİN MAHALLESİ
819 Mardin Artuklu YENİKAPI MAHALLESİ
820 Mardin Artuklu ENSAR MAHALLESİ
821 Mardin Artuklu YENİCE MAHALLESİ
822 Mardin Derik KUYULU MAHALLESİ
823 Mardin Derik DOĞANCI MAHALLESİ
824 Mardin Derik KÖSEVELİ MAHALLESİ
825 Mardin Derik ORTACA MAHALLESİ
826 Mardin Derik BAŞARAN MAHALLESİ
827 Mardin Derik KANATLI MAHALLESİ
828 Mardin Kızıltepe ÜLKER MAHALLESİ
829 Mardin Kızıltepe GÜNGÖREN MAHALLESİ
830 Mardin Kızıltepe KIRKKUYU MAHALLESİ
831 Mardin Kızıltepe DORA MAHALLESİ
832 Mardin Kızıltepe DEMİRCİ MAHALLESİ
833 Mardin Kızıltepe YAYIKLI MAHALLESİ
834 Mardin Kızıltepe TIRAŞLI MAHALLESİ
835 Mardin Kızıltepe GÖZLÜCE MAHALLESİ
836 Mardin Kızıltepe YEŞİLKÖY MAHALLESİ
837 Mardin Kızıltepe TATLICA MAHALLESİ
838 Mardin Kızıltepe ESENLİ MAHALLESİ
839 Mardin Kızıltepe YONCALI MAHALLESİ
840 Mardin Kızıltepe SEVİMLİ MAHALLESİ
841 Mardin Kızıltepe YUMRUTAŞ MAHALLESİ
842 Mardin Kızıltepe BELLİ MAHALLESİ
843 Mardin Kızıltepe ÇİTLİBAĞ MAHALLESİ
844 Mardin Kızıltepe KATARLI MAHALLESİ
845 Mardin Kızıltepe HACIYUSUF MAHALLESİ
846 Mardin Kızıltepe ÇAMLICA MAHALLESİ
847 Mardin Kızıltepe ULAŞLI MAHALLESİ
848 Mardin Kızıltepe ATAKÖY MAHALLESİ
849 Mardin Kızıltepe TANRIVERDİ MAHALLESİ
850 Mardin Kızıltepe TİMURÇİFTLİĞİ MAHALLESİ
851 Mardin Kızıltepe ALTINTOPRAK MAHALLESİ
852 Mardin Kızıltepe KALAYCIK MAHALLESİ
853 Mardin Kızıltepe BÜYÜKAYRIK MAHALLESİ
854 Mardin Kızıltepe YURTÖZÜ MAHALLESİ
855 Mardin Kızıltepe IŞIKÖREN MAHALLESİ
856 Mardin Kızıltepe TARLABAŞI MAHALLESİ
857 Mardin Kızıltepe AKKOÇ MAHALLESİ
858 Mardin Kızıltepe YUMURCAK MAHALLESİ
859 Mardin Kızıltepe İKİZLER MAHALLESİ
860 Mardin Kızıltepe ORTAKÖY MAHALLESİ
861 Mardin Kızıltepe CANTAŞI MAHALLESİ
862 Mardin Midyat IŞIKLAR MAHALLESİ
863 Mardin Nusaybin PAZAR MAHALLESİ
864 Mardin Nusaybin AKÇATARLA MAHALLESİ
865 Mardin Nusaybin DİRİM MAHALLESİ
866 Mersin Akdeniz ADANALIOĞLU LİMONLU MAHALLESİ
867 Mersin Akdeniz SİTELER MAHALLESİ
868 Mersin Akdeniz KÜLTÜR MAHALLESİ
869 Mersin Akdeniz CAMİ ŞERİF MAHALLESİ
870 Mersin Akdeniz CUMHURİYET MAHALLESİ
871 Mersin Akdeniz ÇANKAYA MAHALLESİ
872 Mersin Akdeniz MESUDİYE MAHALLESİ
873 Mersin Akdeniz ABDULLAH ŞAHUTOĞLU MAHALLESİ
874 Mersin Akdeniz HAMİDİYE MAHALLESİ
875 Mersin Akdeniz KİREMİTHANE MAHALLESİ
876 Mersin Akdeniz ÜÇOCAK MAHALLESİ
877 Mersin Akdeniz HÜRRİYET MAHALLESİ
878 Mersin Akdeniz MAHMUDİYE MAHALLESİ
879 Mersin Akdeniz BARIŞ MAHALLESİ
880 Mersin Akdeniz KAZANLI MAHALLESİ
881 Mersin Akdeniz HAL MAHALLESİ
882 Mersin Akdeniz AKDENİZ MAHALLESİ
883 Mersin Akdeniz TURGUTREİS MAHALLESİ
884 Mersin Akdeniz YENİ MAHALLESİ
885 Mersin Akdeniz MÜFİDE İLHAN MAHALLESİ
886 Mersin Akdeniz BAHÇE MAHALLESİ
887 Mersin Akdeniz ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ
888 Mersin Akdeniz MİTHATPAŞA MAHALLESİ
889 Mersin Akdeniz GÜNDOĞDU MAHALLESİ
890 Mersin Akdeniz NUSRATİYE MAHALLESİ
891 Mersin Akdeniz YEŞİLÇİMEN MAHALLESİ
892 Mersin Akdeniz ÇAY MAHALLESİ
893 Mersin Erdemli KIZKALESİ MAHALLESİ
894 Mersin Gülnar YANIŞLI MAHALLESİ
895 Mersin Mezitli İSTİKLAL MAHALLESİ
896 Mersin Mezitli FATİH MAHALLESİ
897 Mersin Mezitli SEYMENLİ MAHALLESİ
898 Mersin Mezitli VİRANŞEHİR MAHALLESİ
899 Mersin Mezitli YENİ MAHALLESİ
900 Mersin Silifke ARKUM MAHALLESİ
901 Mersin Silifke SAY MAHALLESİ
902 Mersin Silifke SÖKÜN MAHALLESİ
903 Mersin Silifke TOSMURLU OSB MAHALLESİ
904 Mersin Silifke KURTULUŞ MAHALLESİ
905 Mersin Silifke PAZARKAŞI MAHALLESİ
906 Mersin Tarsus KONAKLAR MAHALLESİ
907 Mersin Tarsus ÇATALCA MAHALLESİ
908 Mersin Tarsus YUNUS EMRE MAHALLESİ
909 Mersin Tarsus EGEMEN MAHALLESİ
910 Mersin Tarsus KULAK MAHALLESİ
911 Mersin Tarsus BAHŞİŞ MAHALLESİ
912 Mersin Tarsus YEŞİLTEPE MAHALLESİ
913 Mersin Tarsus ATALAR MAHALLESİ
914 Mersin Tarsus ÇÖPLÜ MAHALLESİ
915 Mersin Tarsus 82EVLER MAHALLESİ
916 Mersin Tarsus KELAHMET MAHALLESİ
917 Mersin Tarsus BARBAROS MAHALLESİ
918 Mersin Tarsus KARGILI MAHALLESİ
919 Mersin Tarsus AKARSU MAHALLESİ
920 Mersin Tarsus BAHARLI MAHALLESİ
921 Mersin Tarsus ŞEHİTKERİM MAHALLESİ
922 Mersin Tarsus GİRNE MAHALLESİ
923 Mersin Tarsus BAHÇE MAHALLESİ
924 Mersin Toroslar TURUNÇLU MAHALLESİ
925 Mersin Toroslar ALSANCAK MAHALLESİ
926 Mersin Toroslar DEMİRTAŞ MAHALLESİ
927 Mersin Yenişehir / Mersin DUMLUPINAR MAHALLESİ
928 Mersin Yenişehir / Mersin PALMİYE MAHALLESİ
929 Muğla Fethiye ÖLÜDENİZ MAHALLESİ
930 Muğla Seydikemer KUMLUOVA MAHALLESİ
931 Muş Muş Merkez AŞAĞISIZMA KÖYÜ, MEVKİİ
932 Nevşehir Derinkuyu BAŞ MAHALLESİ
933 Nevşehir Derinkuyu BAYRAMLI MAHALLESİ
934 Nevşehir Derinkuyu CUMHURİYET MAHALLESİ
935 Nevşehir Derinkuyu FATİH MAHALLESİ
936 Nevşehir Nevşehir Merkez YENİ MAHALLESİ
937 Nevşehir Nevşehir Merkez KAPUCUBAŞI MAHALLESİ
938 Nevşehir Nevşehir Merkez KARASOKU MAHALLESİ
939 Nevşehir Nevşehir Merkez CAMİCEDİT MAHALLESİ
940 Nevşehir Nevşehir Merkez İBRAHİMPAŞA MAHALLESİ
941 Nevşehir Nevşehir Merkez HACIRÜŞTÜ MAHALLESİ
942 Nevşehir Nevşehir Merkez HERİKLİ MAHALLESİ
943 Nevşehir Nevşehir Merkez RAŞİTBEY MAHALLESİ
944 Nevşehir Nevşehir Merkez 350 EVLER MAHALLESİ
945 Nevşehir Ürgüp BAŞDERE KÖYÜ, SULTANIM MEVKİİ
946 Nevşehir Ürgüp BAŞDERE KÖYÜ, EYÜPLÜ MEVKİİ
947 Niğde Bor ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAHALLESİ
948 Niğde Bor ORTA MAHALLESİ
949 Niğde Niğde Merkez ALAADDİN MAHALLESİ
950 Niğde Niğde Merkez AHİPAŞA MAHALLESİ
951 Niğde Niğde Merkez SIRALİ MAHALLESİ
952 Niğde Niğde Merkez KALE MAHALLESİ
953 Niğde Niğde Merkez BALHASAN MAHALLESİ
954 Niğde Ulukışla HACIBEKİRLİ KÖYÜ
955 Niğde Ulukışla ALTAY KÖYÜ, KÜME2 MEVKİİ
956 Niğde Ulukışla PORSUK KÖYÜ, KÜME1 MEVKİİ
957 Osmaniye Düziçi GÖKÇAYIR KÖYÜ, ARPAÇUKURU MEVKİİ
958 Osmaniye Kadirli KİREMİTLİ KÖYÜ, HOCALAR MEVKİİ
959 Osmaniye Kadirli TOPRAKTEPE KÖYÜ, TIBILILAR MEVKİİ
960 Osmaniye Kadirli SAVRUN MAHALLESİ
961 Osmaniye Osmaniye Merkez CEVDETİYE BELDESİ, YEŞİLTEPE MAHALLESİ
962 Osmaniye Osmaniye Merkez DERVİŞLİ KÖYÜ, İBİŞ AĞALAR E-24 KARAYOLU ÜZERİ MEVKİİ
963 Osmaniye Osmaniye Merkez CUMHURİYET MAHALLESİ
964 Osmaniye Osmaniye Merkez İSTİKLAL MAHALLESİ
965 Rize Çayeli ABDULLAHHOCA KÖYÜ, OKUMUŞ ÇAY MEVKİİ
966 Sakarya Adapazarı TIĞCILAR MAHALLESİ
967 Sakarya Sapanca İLMİYE MAHALLESİ
968 Sakarya Sapanca KURTKÖY DİBEKTAŞ MAHALLESİ
969 Samsun Atakum DENİZEVLERİ MAHALLESİ
970 Samsun Canik SOĞUKSU MAHALLESİ
971 Samsun İlkadım 19 MAYIS MAHALLESİ
972 Samsun İlkadım HÜRRİYET MAHALLESİ
973 Samsun İlkadım ZAFER MAHALLESİ
974 Sinop Ayancık ÜNLÜCE KÖYÜ, YALI MEVKİİ
975 Sinop Boyabat OSMANKÖY KÖYÜ, OSMANKÖY KÜMEEVLER MÜCAVİR MEVKİİ
976 Sivas Sivas Merkez AHMETTURANGAZİ OSB MAHALLESİ
977 Sivas Şarkışla ALIKÖREN KÖYÜ
978 Sivas Ulaş DEMİRCİLİK KÖYÜ, AŞAĞI DEMİRCİLİK MEZRASI
979 Sivas Zara AVŞAR KÖYÜ, BUĞDAYLI (ŞAHİN ÇAVUŞLAR) MEZRASI
980 Sivas Zara AŞAĞIÇAMURCU KÖYÜ, GİLGİL MEZRASI
981 Şanlıurfa Akçakale İKİZCE MAHALLESİ
982 Şanlıurfa Akçakale ŞANLI MAHALLESİ
983 Şanlıurfa Akçakale ADNAN MENDERES MAHALLESİ
984 Şanlıurfa Akçakale YAĞMURALAN MAHALLESİ
985 Şanlıurfa Akçakale TATLICA MAHALLESİ
986 Şanlıurfa Akçakale GÜLVEREN MAHALLESİ
987 Şanlıurfa Akçakale KIRMITLI MAHALLESİ
988 Şanlıurfa Akçakale GÜVENÇ MAHALLESİ
989 Şanlıurfa Akçakale İNCEDERE MAHALLESİ
990 Şanlıurfa Akçakale YENİŞEHİR MAHALLESİ
991 Şanlıurfa Akçakale YENİ MAHALLESİ
992 Şanlıurfa Akçakale CEYLANLI MAHALLESİ
993 Şanlıurfa Akçakale FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
994 Şanlıurfa Akçakale GÜNDAŞ MAHALLESİ
995 Şanlıurfa Akçakale ÇAKIRLAR MAHALLESİ
996 Şanlıurfa Akçakale EDEBEY MAHALLESİ
997 Şanlıurfa Akçakale YALINLI MAHALLESİ
998 Şanlıurfa Akçakale ŞAHİNLER MAHALLESİ
999 Şanlıurfa Akçakale SÜLEYMANŞAH MAHALLESİ
1000 Şanlıurfa Akçakale BUKET MAHALLESİ
1001 Şanlıurfa Akçakale TURGUT ÖZAL MAHALLESİ
1002 Şanlıurfa Akçakale HÜRRİYET MAHALLESİ
1003 Şanlıurfa Akçakale ALATLAR MAHALLESİ
1004 Şanlıurfa Akçakale ATATÜRK MAHALLESİ
1005 Şanlıurfa Akçakale OKAYLAR MAHALLESİ
1006 Şanlıurfa Akçakale BÜYÜCEK MAHALLESİ
1007 Şanlıurfa Akçakale AŞAĞIDEREN MAHALLESİ
1008 Şanlıurfa Akçakale FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ
1009 Şanlıurfa Akçakale ERECEK MAHALLESİ
1010 Şanlıurfa Akçakale AKÇAKÖY MAHALLESİ
1011 Şanlıurfa Akçakale BİLECE MAHALLESİ
1012 Şanlıurfa Akçakale GÜNEREN MAHALLESİ
1013 Şanlıurfa Akçakale SALİHLER MAHALLESİ
1014 Şanlıurfa Akçakale KURUDERE MAHALLESİ
1015 Şanlıurfa Akçakale ÖNCÜL MAHALLESİ
1016 Şanlıurfa Akçakale AYDINLI MAHALLESİ
1017 Şanlıurfa Akçakale ÇOKALAN MAHALLESİ
1018 Şanlıurfa Akçakale YUKARI ÇUKURCA MAHALLESİ
1019 Şanlıurfa Akçakale KÖSEÖREN MAHALLESİ
1020 Şanlıurfa Akçakale ZORLU MAHALLESİ
1021 Şanlıurfa Akçakale TOPÇU MAHALLESİ
1022 Şanlıurfa Birecik MERKEZ MAHALLESİ
1023 Şanlıurfa Birecik SANCAK MAHALLESİ
1024 Şanlıurfa Birecik HOCA ŞERİF MAHALLESİ
1025 Şanlıurfa Bozova KONUKSEVER MAHALLESİ
1026 Şanlıurfa Bozova KINDIRALİ MAHALLESİ
1027 Şanlıurfa Bozova ÖZGÖREN MAHALLESİ
1028 Şanlıurfa Ceylanpınar MEVLANA MAHALLESİ
1029 Şanlıurfa Ceylanpınar AŞAĞIDORUKLU MAHALLESİ
1030 Şanlıurfa Ceylanpınar YUKARITAŞLIDERE MAHALLESİ
1031 Şanlıurfa Ceylanpınar YENİŞEHİR MAHALLESİ
1032 Şanlıurfa Ceylanpınar ULUCAMİ MAHALLESİ
1033 Şanlıurfa Ceylanpınar ADNAN MENDERES MAHALLESİ
1034 Şanlıurfa Eyyübiye PINARBAŞI MAHALLESİ
1035 Şanlıurfa Eyyübiye KARAKOYUNLU MAHALLESİ
1036 Şanlıurfa Eyyübiye TÜRKMEYDANI MAHALLESİ
1037 Şanlıurfa Eyyübiye EYÜPKENT MAHALLESİ
1038 Şanlıurfa Eyyübiye KURTULUŞ MAHALLESİ
1039 Şanlıurfa Eyyübiye KADIOĞLU MAHALLESİ
1040 Şanlıurfa Eyyübiye YUSUFPAŞA MAHALLESİ
1041 Şanlıurfa Eyyübiye BEYKAPUSU MAHALLESİ
1042 Şanlıurfa Eyyübiye HAKİMDEDE MAHALLESİ
1043 Şanlıurfa Eyyübiye AKÇAMESCİT MAHALLESİ
1044 Şanlıurfa Eyyübiye YENİ MAHALLESİ
1045 Şanlıurfa Eyyübiye CAMİKEBİR MAHALLESİ
1046 Şanlıurfa Eyyübiye BIÇAKÇI MAHALLESİ
1047 Şanlıurfa Eyyübiye ASYA MAHALLESİ
1048 Şanlıurfa Eyyübiye YAKUBİYE MAHALLESİ
1049 Şanlıurfa Eyyübiye HAYATİ HARRANİ MAHALLESİ
1050 Şanlıurfa Eyyübiye RUHA MAHALLESİ
1051 Şanlıurfa Eyyübiye BAKIŞLAR MAHALLESİ
1052 Şanlıurfa Eyyübiye KENDİRCİ MAHALLESİ
1053 Şanlıurfa Eyyübiye ZEYNEPKÖY MAHALLESİ
1054 Şanlıurfa Eyyübiye ÇALIŞKANLAR MAHALLESİ
1055 Şanlıurfa Eyyübiye DİREKLİ MAHALLESİ
1056 Şanlıurfa Eyyübiye GÜMÜŞKUŞAK MAHALLESİ
1057 Şanlıurfa Eyyübiye AÇMALI MAHALLESİ
1058 Şanlıurfa Eyyübiye HALEPLİBAHÇE MAHALLESİ
1059 Şanlıurfa Eyyübiye AKŞEMSETTİN MAHALLESİ
1060 Şanlıurfa Eyyübiye TEPE MAHALLESİ
1061 Şanlıurfa Eyyübiye KUBACIK MAHALLESİ
1062 Şanlıurfa Eyyübiye AKMEŞHET MAHALLESİ
1063 Şanlıurfa Eyyübiye GÖL MAHALLESİ
1064 Şanlıurfa Eyyübiye AKABE MAHALLESİ
1065 Şanlıurfa Halfeti KARAOTLAK MAHALLESİ
1066 Şanlıurfa Haliliye ATATÜRK MAHALLESİ
1067 Şanlıurfa Haliliye MİMAR SİNAN MAHALLESİ
1068 Şanlıurfa Haliliye BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
1069 Şanlıurfa Haliliye ŞEHİTLİK MAHALLESİ
1070 Şanlıurfa Haliliye YEŞİLYURT MAHALLESİ
1071 Şanlıurfa Haliliye KAMBERİYE MAHALLESİ
1072 Şanlıurfa Haliliye HIZMALI MAHALLESİ
1073 Şanlıurfa Haliliye CENGİZ TOPEL MAHALLESİ
1074 Şanlıurfa Haliliye ORTAÖREN MAHALLESİ
1075 Şanlıurfa Haliliye ŞAİR ŞEVKET MAHALLESİ
1076 Şanlıurfa Haliliye NOKTA MAHALLESİ
1077 Şanlıurfa Haliliye SULTAN FATİH MAHALLESİ
1078 Şanlıurfa Haliliye BAĞLARBAŞI MAHALLESİ
1079 Şanlıurfa Haliliye PERŞEMBE MAHALLESİ
1080 Şanlıurfa Haliliye BAMYASUYU MAHALLESİ
1081 Şanlıurfa Haliliye ŞAİR NABİ MAHALLESİ
1082 Şanlıurfa Haliliye KÖSECİK MAHALLESİ
1083 Şanlıurfa Haliliye SANCAKTAR MAHALLESİ
1084 Şanlıurfa Haliliye DAĞYANI MAHALLESİ
1085 Şanlıurfa Haliliye SÜLEYMANİYE MAHALLESİ
1086 Şanlıurfa Haliliye YAVUZ SELİM MAHALLESİ
1087 Şanlıurfa Haliliye İPEKYOL MAHALLESİ
1088 Şanlıurfa Haliliye DERİNKUYU MAHALLESİ
1089 Şanlıurfa Haliliye YENİŞEHİR MAHALLESİ
1090 Şanlıurfa Haliliye ASRİ MAHALLESİ
1091 Şanlıurfa Harran KÖKENLİ MAHALLESİ
1092 Şanlıurfa Harran TOYTEPE MAHALLESİ
1093 Şanlıurfa Harran YAYVANDORUK MAHALLESİ
1094 Şanlıurfa Harran SAİDE MAHALLESİ
1095 Şanlıurfa Harran SOYLU MAHALLESİ
1096 Şanlıurfa Harran ŞEYH HAYATİ HARRANİ MAHALLESİ
1097 Şanlıurfa Harran HZ. YAKUP MAHALLESİ
1098 Şanlıurfa Harran AVLAK MAHALLESİ
1099 Şanlıurfa Harran CUMHURİYET MAHALLESİ
1100 Şanlıurfa Harran BOZYAZI MAHALLESİ
1101 Şanlıurfa Harran ZEYTİNDALI MAHALLESİ
1102 Şanlıurfa Harran BELLİTAŞ MAHALLESİ
1103 Şanlıurfa Harran ALACALI MAHALLESİ
1104 Şanlıurfa Harran AYDINCIK MAHALLESİ
1105 Şanlıurfa Harran KÜÇÜKYILDIZ MAHALLESİ
1106 Şanlıurfa Harran ARIN MAHALLESİ
1107 Şanlıurfa Harran HAZRETİ İMAMBAKIR MAHALLESİ
1108 Şanlıurfa Harran MEYDANKAPI MAHALLESİ
1109 Şanlıurfa Harran ÖZTAŞ MAHALLESİ
1110 Şanlıurfa Harran ÇATALHURMA MAHALLESİ
1111 Şanlıurfa Harran İBNİ TEYMİYE MAHALLESİ
1112 Şanlıurfa Harran ŞÜKÜRALİ MAHALLESİ
1113 Şanlıurfa Harran ÇİÇEK MAHALLESİ
1114 Şanlıurfa Harran KIRMITLI MAHALLESİ
1115 Şanlıurfa Harran SÜLEYMAN DEMİREL MAHALLESİ
1116 Şanlıurfa Harran KOYUNLUCA MAHALLESİ
1117 Şanlıurfa Hilvan USTAHASAN MAHALLESİ
1118 Şanlıurfa Karaköprü BÜYÜKÖRDEK MAHALLESİ
1119 Şanlıurfa Karaköprü YIĞINAK MAHALLESİ
1120 Şanlıurfa Karaköprü AKÇAHİSAR MAHALLESİ
1121 Şanlıurfa Siverek KALEMLİ MAHALLESİ
1122 Şanlıurfa Siverek KEŞ MAHALLESİ
1123 Şanlıurfa Siverek AYRANCI MAHALLESİ
1124 Şanlıurfa Suruç KÜÇÜKSERGEN MAHALLESİ
1125 Şanlıurfa Suruç OYMAKLI MAHALLESİ
1126 Şanlıurfa Suruç DİKİLİ MAHALLESİ
1127 Şanlıurfa Suruç TOPÇULAR MAHALLESİ
1128 Şanlıurfa Suruç HÜRRİYET MAHALLESİ
1129 Şanlıurfa Suruç YILDIRIM MAHALLESİ
1130 Şanlıurfa Suruç CUMHURİYET MAHALLESİ
1131 Şanlıurfa Viranşehir ŞEHİT MAHALLESİ
1132 Şanlıurfa Viranşehir SÖZERİ MAHALLESİ
1133 Şanlıurfa Viranşehir KOLAĞASI MAHALLESİ
1134 Şanlıurfa Viranşehir ÖVÜNCÜK MAHALLESİ
1135 Şanlıurfa Viranşehir UĞURLU MAHALLESİ
1136 Şanlıurfa Viranşehir GÜRPINAR MAHALLESİ
1137 Şanlıurfa Viranşehir ÇİFTÇİLER MAHALLESİ
1138 Şanlıurfa Viranşehir OĞLAKÇI MAHALLESİ
1139 Şanlıurfa Viranşehir ULAKLI MAHALLESİ
1140 Şanlıurfa Viranşehir YILDIZ MAHALLESİ
1141 Şanlıurfa Viranşehir KALE MAHALLESİ
1142 Şanlıurfa Viranşehir ÜÇGÜL MAHALLESİ
1143 Şanlıurfa Viranşehir YÜCELER MAHALLESİ
1144 Şanlıurfa Viranşehir TEKKE MAHALLESİ
1145 Şanlıurfa Viranşehir BURÇ MAHALLESİ
1146 Şanlıurfa Viranşehir EŞKİN MAHALLESİ
1147 Şanlıurfa Viranşehir KAVURGA MAHALLESİ
1148 Şanlıurfa Viranşehir GÖKTEPE MAHALLESİ
1149 Şanlıurfa Viranşehir ŞARKPINAR MAHALLESİ
1150 Şanlıurfa Viranşehir AYAKLI MAHALLESİ
1151 Tokat Yeşilyurt / Tokat TÜRKMENLER MAHALLESİ
1152 Trabzon Ortahisar PAZARKAPI MAHALLESİ
1153 Uşak Eşme İSTASYON MAHALLESİ
1154 Uşak Uşak Merkez MENDE KÖYÜ, KAŞBELEN MÜCAVİR MEVKİİ
1155 Uşak Uşak Merkez GÖĞEM KÖYÜ, GÖL MEVKİİ
1156 Uşak Uşak Merkez KÖME MAHALLESİ
1157 Uşak Uşak Merkez KARMA OSB MAHALLESİ
1158 Uşak Uşak Merkez ÖZDEMİR MAHALLESİ
1159 Yalova Çınarcık ÇAMLIK MAHALLESİ
1160 Yalova Çınarcık TAŞLİMAN MAHALLESİ
1161 Yalova Çınarcık HARMANLAR MAHALLESİ
1162 Yalova Yalova Merkez SUGÖREN KÖYÜ, SUGÖREN MÜCAVİR MEVKİİ
1163 Yalova Yalova Merkez BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
1164 Yalova Yalova Merkez ADNAN MENDERES MAHALLESİ
1165 Yalova Yalova Merkez KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ
1166 Yozgat Yerköy ARSLANHACILI KÖYÜ, YAYLAEVLERİ YAYLA EVLERİ
1167 Yozgat Yerköy SALİHLİ KÖYÜ
1168 Yozgat Yozgat Merkez DAYILI KÖYÜ, ARAPLIÇİFTLİĞİ MEVKİİ
1169 Yozgat Yozgat Merkez KIRIM KÖYÜ, MOLLAHASAN MEVKİİ