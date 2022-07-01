Hüseyin Çelik'in eleştirisini haklı çıkaran YÖK skandalı!

Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik'in YÖK ile ilgili yapmış olduğu eleştiri tepkilere neden oldu. Gazeteci Mehmet Özışık, "Yapmış olduğu eleştirilerin birçoğu gayet yerinde ve mantıklı" dedi.

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Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik'in YÖK ile ilgili yapmış olduğu eleştiri tepkilere neden oldu.

Gazeteci Özışık, "Hüseyin Çelik haksız değil" dedi ve çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Özışık, "İskenderun Teknik Üniversitesi'nde yaşanan skandal olayı anlatayım da Hüseyin Bey'in haksız mı haklı mı olduğuna dair kararı siz verin. Olayı duyduğumda şoke oldum. Acaba YÖK'ün denetleme kurulu ne işe yarıyor? Özellikle devlet üniversitelerinde yaşanan kepazeliklere neden sessiz kalıyorlar" ifadelerini kullandı.