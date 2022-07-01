Hong Kong'da yeni hükümet yemin ederek göreve başladı

ÇİN'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde baş yöneticiliğe seçilen John Lee Ka-chiu ve hükümeti yemin ederek göreve başladı.

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla düzenlenen törende, Lee ve yeni hükümette yer alan bakanlar Hong Kong'a, bölgenin anayasası niteliğindeki Temel Yasa'ya ve merkezi hükümetin denetimine bağlılığını bildirdi.

Hong Kong'un İngiliz sömürge yönetiminden Çin'e devrinin 25. yıl dönümüne denk gelen devir teslim töreni öncesinde, görevdeki Lee ve selefi Carrie Lam'ın katıldığı bayrak töreni yapıldı.

Devlet Başkanı Şi, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, Hong Kong'un 19. yüzyılda İngiltere ile yapılan Afyon Savaşları sonunda yabancıların eline geçtiğini, bir asır sonra Çin Komünist Partisinin ve Hong Konglu vatansever yurttaşların kararlı mücadelesiyle yeniden ana vatana katıldığını belirterek, "Hong Kong vatansever yurttaşları iyi ve kötü günde ana vatanın yanında oldu. Ana vatana dönüşünün ardından Hong Kong'da yeni bir dönem başladı." dedi.