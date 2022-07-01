BIST 2.442
DOLAR 16,75
EURO 17,53
ALTIN 965,92
HABER /  GÜNCEL

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu) hız sınırı kaç oldu yeni güncelleme geldi

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu) hız sınırı kaç oldu yeni güncelleme geldi

1 Temmuz 2022 itibariyle Türkiye'deki otoyol ve bölünmüş yollarda hız sınırı değişti. Artık otobandaki hız sınırı 140 km'ye kadar çıktı. Sürücülerin dikkat etmesi gereken nokta her otobanda hız sınırının aynı olmadığı. Tüm otobanlardaki yeni hız sınırlarını gösteren bilgileri bir kenara not etmenizi tavsiye ederiz. Bölünmüş yollardaki hız sınırı ise 110 km olarak uygulanmaya devam edecek .Peki Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu) hız sınırı kaç oldu

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderilmişti. Bu yazıyla birlikte bugün itibariyle Türkiye'de otoban ve bölünmüş yollarda yeni hız sınırı uygulanmaya başlandı. Sürücülerin dikkat etmesi gereken ise her otobandaki hız sınırının farklı oluşu. Daha önceleri tüm otobanlar için hız sınırı hepsinde 120 olarak belirlenmiş. 1 Temmuz 2022 itibariyle ise Aydın, İzmir otobanının ayrı, Kuzey Marmara otobanını farklı hız sınırları var. İşte 1 Temmuz 2022 itibariyle otobanlardaki hız sınırları:

*Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu) hız sınırı 130 km/s (eskisi 120 KM'ydi)
*İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu) yeni hız sınırı 130 KM
*Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) yeni hız sınırı 130 KM
*Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) yeni hız sınırı 130 KM

Hız sınırı 140 KM olan yollar
*Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümünün yeni hız sınırı 140 KM oldu
*Malkara-Çanakkale otoyolu yeni hız sınırı 140 KM
*Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı otoyolu yeni hız sınırı 140 KM
*Ankara-Niğde otoyolu yeni hız sınırı 140 km/saate çıkarıldı.
Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.

Bölünmüş yollardaki hız sınırı ise 110 KM , şehirlerarası çift yönlü karayollarında ise 90 kilometre/saat olarak devam edecek. 

ÖNCEKİ HABERLER
Nedim Şener: İki yüzlü ABD ve Avrupa'ya inanmak için sebep yok sözlerini tutmazlar
Nedim Şener: İki yüzlü ABD ve Avrupa'ya inanmak için sebep yok sözlerini tutmazlar
2022 Dünya Kupası'nda yeni bir teknoloji daha uygulamaya konulacak
2022 Dünya Kupası'nda yeni bir teknoloji daha uygulamaya konulacak
MHP'den üçlü mutabakat eleştirilerine cevap: Devlet destekli terör kayıt altına alındı
MHP'den üçlü mutabakat eleştirilerine cevap: Devlet destekli terör kayıt altına alındı
Zilhicce ayının 8. günü ne zaman hangi gün, Terviye günü oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir?
Zilhicce ayının 8. günü ne zaman hangi gün, Terviye günü oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir?
Hong Kong'da yeni hükümet yemin ederek göreve başladı
Hong Kong'da yeni hükümet yemin ederek göreve başladı
Celta Vigo kulübü Okay Yokuşlu'yu serbest bıraktı
Celta Vigo kulübü Okay Yokuşlu'yu serbest bıraktı
Evde bakım maaşı alanlara kurban bayramı ikramiyesi ödenecek mi?
Evde bakım maaşı alanlara kurban bayramı ikramiyesi ödenecek mi?
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hüseyin Çelik'in eleştirisini haklı çıkaran YÖK skandalı!
Hüseyin Çelik'in eleştirisini haklı çıkaran YÖK skandalı!
İstanbul'da yeni rekor: Enflasyon son 24 yılın zirvesine çıktı
İstanbul'da yeni rekor: Enflasyon son 24 yılın zirvesine çıktı