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Bakan duyurdu: 740 milyon TL tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Bakan duyurdu: 740 milyon TL tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile 740 milyon 818 bin 713 TL’lik tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacığını bildirdi.

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Tarım Bakanı Kirişci, Twitter üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin bir mesaj paylaştı.

Bakan Kirişci, "740 milyon 818 bin 713 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Bakan Kirişci’nin paylaştığı görselde ise şu ifadelere yer verildi:

Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği 345 milyon 101 bin 500 TL

Çiğ Süt Desteği 282 milyon 615 bin 995 TL

Tarımsal Yayım ve Danışmalık Desteği 25 milyon 870 bin TL

Hayvansal Hastalıkları Tazminatı Desteği 23 milyon 168 bin 529 TL

Dane Zeytin Desteği 23 milyon 157 bin 763 TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 16 milyon 610 bin 167 TL

Hububat Baklagil ve Dane Mısır Desteği 11 milyon 184 bin 936 TL

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