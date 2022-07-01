RTÜK'ten Amerika’nın Sesi ve Deutsche Welle engeline açıklama

RTÜK Deutsche Welle ile Amerika'nın Sesi'nin web sitelerine getirilen erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

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RTÜK , Amerika’nın Sesi ve Deutsche Welle sitelerine erişim engeli getirilmesine ilişkin, “RTÜK, çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden yanadır. Türkiye hukuk devletidir. Sektöre rehber olan RTÜK, haberlerin belli teminat altında legal olarak yayılmasından yanadır" açıklamasında bulundu.

Deutsche Welle ile Amerika'nın Sesi'nin web sitelerine lisans başvurularını yapmadıkları gerekçesiyle RTÜK'ün talebiyle erişim engeli getirildi.

Erişim engeli kararları RTÜK'ün talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. RTÜK, kamuoyunda tepki çeken erişim engeli kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık mecralarının düzenleme ve denetleme yetkisinin RTÜK’e yasa ile verilmesinden sonra, lisansa tabi olup olmadıklarının tespiti amacıyla geniş kapsamlı internet sitesi taramaları başlamıştır ve bu taramalar devam etmektedir" denilen açıklamada, "Bu kapsamda Üst Kurul uzmanlarımız, www.dw.com, www.amerikaninsesi.com internet sitelerini de incelemiştir. Uzman görüşüne göre, ‘tüm medya içeriği’ sekmesi altında ise ‘ses dosyaları’ ve ‘video’ sekmelerinin yer aldığı ve bu içeriklerin ‘programlar’ sekmesi ile program bazında kategorize edilmesi ve katalog şeklinde sunuluyor olmasından dolayı isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyeti yürütüldüğü ve ‘İnternet İBYH’ lisansı alınması gerektiği kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kurulun görüşü yerinde bularak internet sitelerine lisans başvurusu yapmaları için 72 saat süre verildiği belirtilen açıklamada, "Yasal süre sonunda RTÜK’e herhangi bir başvurunun yapılmadığının görülmesi üzerine, yayın lisansı olmadan yayın hizmetine devam edilen internet siteleri için yargı süreci başlatılarak erişim engeli talep edilmek zorunda kalınmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Söz konusu alan adında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerce ilgili mevzuata uygun hareket edilmiş olsaydı bağımsız yargı tarafından erişimin engellenmesi müeyyidesi uygulanmayacaktı.

Bu yayın siteleri yasalarımız gereği ülkemizde şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları halinde Üst Kurulumuz, erişim engelleme sürecinin sona erdirilmesi için yargı mercilerinden talepte bulunacaktır.

'RTÜK, özgür basından yanadır'

RTÜK, çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden yanadır. Ancak her demokratik ülke gibi Türkiye de hukuk devletidir. Sektöre rehber olan RTÜK, haberlerin belli teminat altında legal olarak yayılmasından yanadır.

Legal zeminlerde halkın haber alma özgürlüğünün teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası doğrultusunda 6112 sayılı Kanun ile çalışan Üst Kurul, görevini eksiksiz yerine getirmektedir.

İfade ve basın hürriyetine ilişkin hiç kimsenin tereddüt etmesine, gereksiz endişeye kapılmasına ve yasal dayanaklarla işini yapan Üst Kurulumuzu töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmasına lüzum yoktur.”