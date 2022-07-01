Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boris Johnson'a ne dediğini Nagehan Alçı yazdı Biden bilmiyormuş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesinde Boris Johnson ile muhabbeti basına en çok ansıyan anlar arasında yer aldı. Boris Johnson'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Çok güzelsin" dediği o diyaloğun başlangıcı ortaya çıktı.

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Haber Türk gazetesi Nagehan Alçı, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile arasındaki diyaloğun detaylarını paylaştı. İşte Alçı'nın yazısından o anların detayı:



Madrid’de üç lider neden güldü? Biden niçin o hareketi yaptı?

Medyaya yansıyan haberlerde Başbakan Johnson İngiliz aksanıyla "Çok güzel" diyor ve Tayyip Bey de "Çok güzelsin" diye cevap veriyor, gülüşmeler oluyor.

O karenin öncesinde Erdoğan eliyle Johnson'ı işaret ederek Joe Biden'a bir şeyler söylüyor. Biden da bunun üzerine bir hareket yapıyor. Sonrasında yukarıda hatırlattığım diyalog yaşanıyor.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a Johnson'ı eliyle işaret ederek ve gülerek ne söyledi? Türk medyasında bu hiç yazılmadı. Ben bunun peşine düştüm.

Öğrendiğime göre Tayyip Bey, bu üçlü şakalaşma esnasında Biden'a dönüp "Boris is half-Turkish" diyor.

Joe Biden da videoda göreceğiniz "Hem öyle hem öyle" der gibi el işareti yapıyor. Johnson da bunun üzerine "Çok güzel" diye karşılık veriyor. Tayyip Bey de "Çok güzelsin" diye tekrarlıyor.

Bilindiği gibi Boris Johnson gerçekten de ünlü Türk gazeteci ve yazar Ali Kemal'in torunu. Köklerinin bir tarafı Türk. Tayyip Bey Boris Johnson'ın büyük dedesinin Türk olduğundan hareketle "Half-Turkish" diyor.

Biden'ın bildiğini sanmıyorum

Açıkçası Joe Biden'in Johnson'un Ali Kemal'in torunu olup olmadığını bildiğini sanmıyorum. Biden herhalde bunu şaka zannedip o "hem öyle hem böyle" anlamındaki el hareketini yapıyor.

Dedesi Ali Kemal gibi Johnson da gazeteciydi

Boris Johnson da dedesi gibi kariyerine gazetecilik ve yazarlık ile başlayıp sonra politikaya atılmış bir isim. Ali Kemal Babıali'nin en etkili yazarlarından biriyken Damat Ferit kabinesinde önce eğitim sonra içişleri bakanlığı yaptı. Boris Johnson da İngiliz merkez-sağ eğilimli belli başlı tüm gazetelerde hem yazar hem editör olarak çalıştı.

Özellikle de Daily Telegraph gazetesinde köşe yazarıyken parladı ve İngiltere'de tanınmış bir sağ-kanat entelektüel olarak dikkat çekti.. Johnson tıpkı dedesi Ali Kemal'in 1908-1922 arası Türkiye'de hem matbuatta hem siyasette çok etkili bir isim olduğu gibi İngiltere’de kamusal tartışmalarda etkili bir figür haline geldi. Ali Kemal'in de hitabeti çok kuvvetliydi. 1922'de Sakallı Nureddin Paşa'nın korkunç şekilde linç ettirip öldürtmesiyle biten bir Ali Kemal olayı vardır Türk basın tarihinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Johnson'ın omzuna dokunduğu anlar da konuşulmuştu: