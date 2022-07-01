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EYT düzenlemesi için tarih verildi ekonomist Volkan Öngel duyurdu

EYT düzenlemesi için tarih verildi ekonomist Volkan Öngel duyurdu

Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT’lilerin uzun yıllardır emekli olabilmek için beklediği düzenleme ile ilgili Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, belirlenen 6 adımlı yol haritasının yaz aylarında tamamlanarak ekim ayı sonu kasım gibi meclisin ilgili komisyonuna sunulmasının mümkün olduğunu söyledi.

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EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar uzun yıllardır emekli olabilmek için düzenleme bekliyor.

Sosyal Güvenlik Yasası ile ilgili düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalıların sorunlarını çözmek amacını taşıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, belirlenen 6 adımlı yol haritasının yaz aylarında tamamlanarak Ekim ayı sonuna doğru meclisin ilgili komisyonuna sunulmasının mümkün olduğunu söyledi.

Öngel, “Özellikle 3600 ek gösterge, asgari ücret, memur ve emekli aylıklarındaki iyileştirmeler temelinde şekillenmeye devam eden enflasyonun yol açmış olduğu gelir tahribatına yönelik önlem çalışmaları için EYT düzenlemesi büyük etki oluşturabilir” diye konuştu.

"Kasım ayı gibi komisyona sunulabilir"
EYT ile ilgili konuşan Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, “Özellikle 3600 ek gösterge, asgari ücret, memur ve emekli aylıklarındaki iyileştirmeler temelinde şekillenmeye devam eden enflasyonun yol açmış olduğu gelir tahribatına yönelik önlem çalışmaları için EYT düzenlemesi büyük etki oluşturabilir. 6 adımlı yol haritasının yaz aylarında tamamlanarak Ekim ayı sonuna doğru Kasım gibi meclisin ilgili komisyonuna sunulması mümkün” ifadelerini kullandı.

"Alım gücüne olumlu etki"
“EYT sorununun çözülmesi ile birlikte sigortalılar emekli olarak emekli maaşı ve diğer sosyal yardımları almaya hak kazanacaklar” diyen Beykent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Volkan Öngel, “Böylece vatandaşlarımızın alım güçleri üzerinde olumlu etkileri görülecek ve ekonomik alanda devletin transfer harcamaları yolu ile daha fazla kişiyi desteklemesi mümkün olacak. Bu noktada hem bu avantajlar göz önüne alındığında hem de gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerekse de ilgili Bakanların açıklamaları temelinde halkın ekonomik sıkıntılarına çare bulacak yeni tedbirlerin hızlıca hayatı geçirileceği öngörülebildiğinden EYT ile ilgili düzenlemelerin de yıl sonuna kalmadan bitmesi mümkün” dedi.

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