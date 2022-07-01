BIST 2.438
DOLAR 16,75
EURO 17,46
ALTIN 964,29
HABER /  EKONOMİ

Haziran ayı enflasyon beklenti anketinde rakamlar yükselişte

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Haziran ayı enflasyon beklenti anketinde rakamlar yükselişte

Haziran 2022 enflasyon oranları 4 Temmuz günü belli olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,44 artmasını bekliyor.

Abone ol

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,44 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 ve en yüksek yüzde 5,73 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,44) göre bir önceki ay yüzde 73,5 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,98 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 61,2'den yüzde 65,5'e yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'ya açık çek verdi: Siz galip gelene kadar biz dinlenmeyeceğiz
Ukrayna'ya açık çek verdi: Siz galip gelene kadar biz dinlenmeyeceğiz
Cuma namazı sonrası flaş açıklamalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj
Cuma namazı sonrası flaş açıklamalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj
Bakan duyurdu: 740 milyon TL tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Bakan duyurdu: 740 milyon TL tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Çeşme-İzmir-Aydın otoyolu hız sınırı 2022 limit güncellendi
Çeşme-İzmir-Aydın otoyolu hız sınırı 2022 limit güncellendi
EYT düzenlemesi için tarih verildi ekonomist Volkan Öngel duyurdu
EYT düzenlemesi için tarih verildi ekonomist Volkan Öngel duyurdu
İstanbul'da simide zam geldi! İstanbul'da simit kaç para oldu? İşte zamlı simidin fiyatı...
İstanbul'da simide zam geldi! İstanbul'da simit kaç para oldu? İşte zamlı simidin fiyatı...
Zilhicce ayı orucu nasıl tutulur nasıl niyet edilir Diyanet?
Zilhicce ayı orucu nasıl tutulur nasıl niyet edilir Diyanet?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boris Johnson'a ne dediğini Nagehan Alçı yazdı Biden bilmiyormuş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boris Johnson'a ne dediğini Nagehan Alçı yazdı Biden bilmiyormuş!
Antalya'da bir kadın boynundan ve sırtından bıçaklandı!
Antalya'da bir kadın boynundan ve sırtından bıçaklandı!
Jan Vesely 3 yıllık sözleşmeye imza attı
Jan Vesely 3 yıllık sözleşmeye imza attı