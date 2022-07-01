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Taksi bulamayınca çıldıran kadın şoföre sıcak çay döktü kafa attı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Taksi bulamayınca çıldıran kadın şoföre sıcak çay döktü kafa attı

ÜMRANİYE’de bulunan bir terminaldeki taksi durağına gelen kadın şahıs, taksi olmadığı gerekçesiyle durak çalışanlarına saldırdı. Yaşanan olayda kadın, durak çalışanı şoföre sıcak çay dökerek kafa attı.

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Olay, geçtiğimiz hafta Ümraniye’de bulunan bir otobüs terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir dışından İstanbul’a gelen kadın şahıs, terminal içerisinde bulunan taksi durağına gelerek taksiye binmek istedi.

O esnada durakta taksi bulunmadığı cevabını alan kadın, durak personeline saldırmaya başladı. Elindeki sıcak çayı taksi sürücüsünün üzerine döken kadın şahıs, ardından bir başka durak personeline ise kafa attı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan kadın şahsın geldiği otobüs içerisindeki yolcularla da kavga ettiği iddia edildi.

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