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Kocaeli'de kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu

KOCAELİ'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 35 yaşındaki adam, kaldığı otel odasında silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

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İzmit'te birkaç gündür haber alınamadığı öğrenilen Emrah Tonguç (35) için bu sabah saatlerinde ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Tonguç'un dün gece saatlerinde Fethiye Caddesi'ndeki bir otelde kaldığını tespit etti.

Otele giden ekipler, Emrah Tonguç'u tabanca ile başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tonguç'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Tonguç'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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