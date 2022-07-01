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AFAD'dan Ankara dahil 12 şehir için acil uyarı! Çok fena geliyor tedbirli olun

AFAD'dan Ankara dahil 12 şehir için acil uyarı! Çok fena geliyor tedbirli olun

ANKARA dün sel kurbanı olmuş ve 21 yaşındaki Busenur Doğanay su basan dairede boğularak ölmüştü. AFAD'dan son dakika, Ankara ve çevre iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi. İşte uyarı yapılan iller: Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın ve Mersin'in kuzeyi, Bolu'nun ve Sivas'ın güneyi...

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, tedbirli olunmasını istedi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere dayanılarak 12 şehir için şiddetli yağış, sel ve su baskını oyurası yapıldı.

AFAD açıklamasında, "Bugün öğle saatlerinden itibaren, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın ve Mersin'in kuzeyi, Bolu'nun ve Sivas'ın güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri yer aldı.

Sel dün Ankara'da bir can aldı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Ankara'da dün gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Bulutlar gökyüzünü tamamen kapatırken şehir karanlığa gömüldü. Yoğun yağışlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Kentte ağaçlar devrildi. Bazı araçlarda hasar oluştu.

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ilçede sel meydana geldi. Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi’nde bulunan bir binanın bodrum katındaki daireyi sel suları bastı. 21 yaşındaki Busenur Doğanay su basan dairede hayatını kaybetti.

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