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Başvuru süresi uzatıldı... Şehirlerin En İyi Uygulamaları EXPO 2023’de sergilenecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Başvuru süresi uzatıldı... Şehirlerin En İyi Uygulamaları EXPO 2023’de sergilenecek

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenecek olan ‘EXPO 2023 Onikişubat’ta sergilenmek üzere yerel yönetimler başta olmak üzere kamu-kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin katılacağı Şehirlerin En İyi Uygulamaları (Urban Best Practice Area-UBPA) etkinliğinin son başvuru süresi 30 Kasım 2022’ye uzatıldı.

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EXPO 2023 UBPA, şehirlerin oluşturduğu projeler, coğrafi ve kültürel özellikleri çerçevesinde yenilikçi çözümlerle küresel çapta sergilenmesi için vitrin olacak.

Yerel yönetimler başta olmak üzere kamu-kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma enstitüleri, özel enstitüler, Sivil Toplum Kuruluşları, ilk ve ortaöğretim kurumları, özel firmalar ve serbest girişimcilerin projeleriyle katılacağı UBPA, son başvuru tarihi olan 30 Haziran’a kadar yoğun ilgi gördü. Gelen talepler üzerine EXPO 2023 Yönetim Kurulu yeni bir karar alarak 30 Haziran olan son başvuru tarihini 30 Kasım olarak güncelledi.

50 ülke katılacak

Şehirlerin En İyi Uygulamaları ile katılımcıların Avrupa ve dünya ortalamasından daha yüksek bir yaşam kalitesini garanti eden yenilikçi çözümleri, en az 50 ülkenin katıldığı EXPO 2023’de sergilenecek. Projenin en önemli hedefi ise tarihe ve kültüre özgü olan eski ama bilge bir altyapı dokusunu modern ve sürdürülebilir yaklaşımlarla yeniden şehirlere aktarmak olacak.

UBPA, kentsel yaşam kalitesini arttıracak projelerde fiziksel ve fiziksel olmayan nesneler kullanılırken, kentsel gelişim deneyimlerinin paylaşıldığı bir platform görevi görecek.

Projelerin küresel anlamda tanıtımı adına büyük bir fırsat olan UBPA’ya ilk davetlerin ardından çok sayıda başvuru yapıldı. EXPO 2023’ün yenilikçi uygulama ortamı çerçevesinde ana ve alt temalara uygun olarak geliştirilen projeler, alanında uzman kurul tarafından değerlendirilecek ve başarılı görülen projeler EXPO 2023 Alanı’nda sergilenecek. 2 milyonu aşkın katılımın beklendiği EXPO 2023’de yer alan projelerin hem yerel yönetimler hem de firmalar için önemli bir vitrin olacak.

Adayların, projelerini 30 Kasım 2022 tarihine kadar, EXPO 2023 Onikişubat/Kahramanmaraş Organizasyonu başlığıyla ‘Onikişubat Belediye'sine göndermeleri gerekiyor.

Aynı zamanda projelerin postaya verilmesinin ardından, katılımcıların proje dosyalarını elektronik ortamda UBPA@Expo2023.org adresine bilgi maili olarak göndermeleri talep ediliyor.

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