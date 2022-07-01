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ABD'li gazeteci ortaya çıkardı: Biden ve Johnson önceden soruları aldı Erdoğan almadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
ABD'li gazeteci ortaya çıkardı: Biden ve Johnson önceden soruları aldı Erdoğan almadı

ABD’li gazeteci Michael Tracey, dün sona eren NATO Zirvesinin ardından liderlerin gerçekleştirdiği basın toplantılarına değinerek, “Yaygın şekilde 'otoriter' olarak etiketlenen Erdoğan'a eleme olmaksızın, her ikisi de önceden seçilmiş soruları alan Joe Biden ve Boris Johnson'dan çok daha fazla soru sorulduğunu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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İspanya'nın başkenti Madrid'de dün sona eren 32. NATO Zirvesine Türkiye damga vurdu. NATO’ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'nin sunduğu şartları kabul etmesiyle ittifaka üye olmalarının önü açıldı. Zirvenin ardından liderler, tek tek kamera karşısına geçerek basın toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soru soran ABD’li gazeteci Michael Tracey, Twitter hesabından basın toplantılarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tracey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın aksine önceden belirlenmemiş soruları kabul ettiğine, ayrıca daha çok soru aldığına dikkat çekti.

“Erdoğan’a önceden seçilmiş soruları alan Biden ve Johnson'dan çok daha fazla soru soruldu”
Tracey paylaşımında, “İster inanın ister inanmayın, Erdoğan az önce bana söz hakkı verdi ve sorumu yanıtladı. ABD/İngiltere’nin askeri gerilimin tırmanmasına yönelik çağrı yaparken, kendisinin Ukrayna'da diplomasi çağrısı yapan az sayıdaki veya tek NATO lideri olduğunu belirttim. O (Erdoğan) da bana ‘her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır’ yaklaşımının etkili olduğunu söyledi.

Yaygın şekilde 'otoriter' olarak etiketlenen Erdoğan'a eleme olmaksızın, her ikisi de önceden seçilmiş soruları alan Joe Biden ve Boris Johnson'dan çok daha fazla soru sorulduğunu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracak kişilerin önceden seçilmediğini söyledi”
Tracey, “Biden, Rusya'ya karşı kullanılmak üzere Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin yanı sıra saldırı silahları göndermeye karar verdiğini duyurdu. İlk sırada oturan Jake Sullivan (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı), Biden’ı başıyla onayladı. Beklendiği gibi yalnızca önceden seçilen AP, NYT, Bloomberg, WSJ, NBC soru sordu. Bu arada Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracak kişilerin önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi” ifadelerine yer verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kürsüdeki fotoğrafı paylaşan Tracey, “Düzmece basın toplantısı! Tüm soru soracak kişiler önceden seçildi, ardından Boris hemen dışarı çıktı” dedi.

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