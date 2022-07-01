BIST 2.451
DOLAR 16,76
EURO 17,41
ALTIN 966,72
CANLI YAYIN
ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU! Şu anda Erdoğan 1 Temmuz 2022 itibariyle geçerli olacak asgari ücreti açıklıyor Canlı yayını izle.
HABER /  EKONOMİ

Nureddin Nebati: Öldük bittik diyen şom ağızlılara kapaktır bu aslında

Nureddin Nebati: Öldük bittik diyen şom ağızlılara kapaktır bu aslında

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Büyüme devam ediyor. Bu yılın İlk çeyrekte yüzde 7,3 gibi dengeli bir büyüme yakaladık. Türkiye 5 milyon yeni istihdam sağladı. Bu bir rekordur. Neye göre? Şom ağızlılara göre; öleceğiz, biteceğiz diyenlere bir kapaktır bu aslında" dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır İş Dünyası Toplantısı'nda konuştu. Enflasyonla mücadelede "kararlılık" vurgusu yaparken, artan istihdama dikkat çekerek "2020'nin Nisan ayına göre Türkiye 5 milyon yeni istihdam sağladı. Bu bir rekordur. Neye göre? Şom ağızlılara göre; öleceğiz, biteceğiz diyenlere bir kapaktır bu aslında" diye konuştu.

Bakan Nebati BDDK'nın 15 milyon lira üzerinde döviz mevduatı olan şirketlere kredi sınırlaması kararına ilişkin "sermaye kontrolü" eleştirilerine "Türkiye serbest piyasadan asla taviz vermeyen bir ülke" derken, kredilerin dövize gidişine izin verilmeyeceğini belirtti.

Nebati'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
"Son 2 yılda tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkileyen bir salgınla baş başa kaldık. Ve bunu en iyi yöneten ülkelerin başında yer aldık. Gelişmiş ülkelerin ekonomide tökezlediği, sağlık hizmetleri açısında sınıfta kaldığı bir dönemden alnımızın akıyla güçlenerek çıktık. Çin'den sonra en çok büyüyen ülke olduk.

'Öleceğiz, biteceğiz diyenlere kapaktır'
Büyüme devam ediyor. Bu yılın İlk çeyrekte yüzde 7,3 gibi dengeli bir büyüme yakaladık. İmalat sanayinde makine teçhizat yatırımları 2019'un son çeyreğinden bu yana kesintisiz şekilde büyüyor. Nisan ayıyla birlikte toplam İstihdamımızı 30,4 milyona çıkardık. Ülkenin tamamı üretiyor ve ihraç ediyor. İstihdamı da en üst düzeye getirmiş durumda. 2020'nin Nisan ayına göre Türkiye 5 milyon yeni istihdam sağladı. Bu bir rekordur. Neye göre? Şom ağızlılara göre; öleceğiz, biteceğiz diyenlere bir kapaktır bu aslında.

Yıl sonu ihracat hedefimiz 250 milyar dolar, daha erken ulaşacağız. Her ay ihracatta istisnasız rekorlar kırarak ilerliyoruz. 2023 yılında 300 milyar dolar ihracatı geçmiş olacağız.
Halkımızın refahını artırmak için pek çok üründe KDV oranının düşürdük. Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.
'Krediyi uygun alanda kullanmak zorundasınız'
BDDK düzenlemesinin amacı son derece açık; krediyi alıyorsanız, üretim yapın, ihracat yapın, ter dökerek para kazanın ama dövize yatırım yapmayın. Şimdi yine sazı ellerine aldı bizim karamsarlar, neymiş devlet müdahale ediyormuş, sermaye kontrol altına alınmış. Türkiye serbest piyasadan asla taviz vermeyen bir ülke. Bu ülke en doğru şekilde 20 yıldır nasıl yönetildiyse bundan sonra da yönetilmeye devam edecek. Türkiye ekonomi modeline uyum sağlayın.
Selektif kredisi anlayışıyla çalışıyoruz, kredilerin dövize gidişine izin vermeyiz. İsteyen kendi kaynağını istediği yerde kullanabilir, krediyi uygun alanda kullanmak zorundasınız. Proforma fatura karşılığı kredi alıp, sonra iptal edenler var, buna karşı adım atacağız.
'Üretmek zorunda oldukları için karamsarlık yayıyorlar'
Asıl karamsarlık sebebi rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçişten kaynaklanıyor, eskisi gibi rant ekonomisi olmadığı için, artık para kazanmak için üretmek zorunda, üretmek zorunda oldukları için de karamsarlık yayıyorlar"

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji ve AFAD'dan ürküten uyarı az önce yapıldı! Saat verildi Ankara, Konya, Niğde...
Foto Galeri Meteoroloji ve AFAD'dan ürküten uyarı az önce yapıldı! Saat verildi Ankara, Konya, Niğde... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Terviye ne demek zilhicce gününde terviye orucu nasıl tutulur?
Terviye ne demek zilhicce gününde terviye orucu nasıl tutulur?
SGK'nin karşıladığı uygulamada değişiklik artık devlet parasını verecek
SGK'nin karşıladığı uygulamada değişiklik artık devlet parasını verecek
AFAD'dan Ankara dahil 12 şehir için acil uyarı! Çok fena geliyor tedbirli olun
AFAD'dan Ankara dahil 12 şehir için acil uyarı! Çok fena geliyor tedbirli olun
Maymun çiçeği hastalığında uyarı! Özellikle kıyafetlere dikkat
Maymun çiçeği hastalığında uyarı! Özellikle kıyafetlere dikkat
Taksi bulamayınca çıldıran kadın şoföre sıcak çay döktü kafa attı
Taksi bulamayınca çıldıran kadın şoföre sıcak çay döktü kafa attı
Asgari ücret Temmuz 2022 zammı bugün saat kaçta açıklanacak belli oldu Erdoğan duyuracak
Asgari ücret Temmuz 2022 zammı bugün saat kaçta açıklanacak belli oldu Erdoğan duyuracak
Mahmut Özer ilk kez açılan yaz kurslarına başvuru sayısını açıkladı
Mahmut Özer ilk kez açılan yaz kurslarına başvuru sayısını açıkladı
Acı haber geldi! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
Acı haber geldi! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
Üçlü mutabakat zafer mi hezimet mi? Taha Akyol işin aslını açıkladı
Üçlü mutabakat zafer mi hezimet mi? Taha Akyol işin aslını açıkladı
NATO'da ikinci Soğuk Savaş Asya'da 16 sayfada 17 kez Rusya dediler
NATO'da ikinci Soğuk Savaş Asya'da 16 sayfada 17 kez Rusya dediler