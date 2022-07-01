BIST 2.451
DOLAR 16,76
EURO 17,41
ALTIN 966,72
CANLI YAYIN
ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU! Şu anda Erdoğan 1 Temmuz 2022 itibariyle geçerli olacak asgari ücreti açıklıyor Canlı yayını izle.
HABER /  GÜNCEL

Terviye ne demek zilhicce gününde terviye orucu nasıl tutulur?

Terviye ne demek zilhicce gününde terviye orucu nasıl tutulur?

Kurban ayı anlamına gelen Zilhicce ayı 30 Haziran'da başladı. Terviye günü yani Zilhicce ayının 8. günü ne zaman araştırmaları da başladı. Terviye demek gördüğü rüya üzerine düşünmek demektir. Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını bu gece görmüştür. Peki terviye ne demek, terviye orucu nasıl tutulur nasıl niyet edilir?

Abone ol

Kurban bayramı içinde olan ve kameri aylarının sonu olan Zilhicce ayı başladı. Zilhice ayının 8. günü ise terviye günü olacak. Peki terviye ne demek, terviye orucu nasıl tutulur nasıl niyet edilir? Terviye kelime anlamı olarak gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir.  Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını bu gece görmüştür.

Terviye günü nedir ne zaman:

Yevm-i Terviye (Terviye günü): Zilhicce'nin 8'nci günüdür (29 Temmuz 2020). Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.

Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir.

Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerinde bugün düşündüğü için, bu güne "Terviye günü" denir.

"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu" rivayet edilir.

Terviye gününde yapılacak ibadetler: Terviye gecesi, ibadetle ihya etmek çok faziletli, oruç tutmak Peygamberimizden tavsiyesidir. Herkes elinden geldiğince dua edebilir.

10 istiğfar, 10 salavat, 10 kelimei tevhid, 10 Hasbünallah ve nimel vekil, 3 İhlas ve 1 Fatiha okuyup, birbimize dua edelim.

 Hadîs-i şerifte;
(Bir Müslüman, Terviye günü oruç tutarsa ve günah söz söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar) buyuruldu.

Terviye gününde neler yapılmalı:

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

ÖNCEKİ HABERLER
SGK'nin karşıladığı uygulamada değişiklik artık devlet parasını verecek
SGK'nin karşıladığı uygulamada değişiklik artık devlet parasını verecek
ABD'li gazeteci ortaya çıkardı: Biden ve Johnson önceden soruları aldı Erdoğan almadı
ABD'li gazeteci ortaya çıkardı: Biden ve Johnson önceden soruları aldı Erdoğan almadı
Maymun çiçeği hastalığında uyarı! Özellikle kıyafetlere dikkat
Maymun çiçeği hastalığında uyarı! Özellikle kıyafetlere dikkat
Başvuru süresi uzatıldı... Şehirlerin En İyi Uygulamaları EXPO 2023’de sergilenecek
Başvuru süresi uzatıldı... Şehirlerin En İyi Uygulamaları EXPO 2023’de sergilenecek
Asgari ücret Temmuz 2022 zammı bugün saat kaçta açıklanacak belli oldu Erdoğan duyuracak
Asgari ücret Temmuz 2022 zammı bugün saat kaçta açıklanacak belli oldu Erdoğan duyuracak
Mahmut Özer ilk kez açılan yaz kurslarına başvuru sayısını açıkladı
Mahmut Özer ilk kez açılan yaz kurslarına başvuru sayısını açıkladı
Acı haber geldi! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
Acı haber geldi! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
Üçlü mutabakat zafer mi hezimet mi? Taha Akyol işin aslını açıkladı
Üçlü mutabakat zafer mi hezimet mi? Taha Akyol işin aslını açıkladı
NATO'da ikinci Soğuk Savaş Asya'da 16 sayfada 17 kez Rusya dediler
NATO'da ikinci Soğuk Savaş Asya'da 16 sayfada 17 kez Rusya dediler
Ankara'nın göbeğinde selde boğulan 21 yaşındaki Busenur Doğanay toprağa verildi! Anne boğazıma kadar...
Ankara'nın göbeğinde selde boğulan 21 yaşındaki Busenur Doğanay toprağa verildi! Anne boğazıma kadar...