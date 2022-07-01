Erdoğan'dan İsveç-Finlandiya'ya net mesaj: Oyalama görürsek en baştaki tavrımıza döneriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şayet bu konuda bir oyalama bir riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakata değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Dün biten NATO görüşmelerinde dendiği gibi Türkiye terörle mücadelede hakkı teslim edilmesi gereken ülkedir. Biz bu mücadelemizi sıfırı tüketene kadar yürüteceğiz. Geniş bir alandaki operasyonlar dahi, ihtiyacımız olan dönüşümün hayata geçirilmesine tam manasıyla yetmemiştir. Savunma sanayimize özel bir yer verdik.

İçerde maruz kaldığımız engelleri çözmekte zorlanıyorduk. Kamunun her alanında gerçekleştirdiğimiz tasfiye önümüzdeki dikenleri de temizlemiştir.

2023 hedeflerimize çok büyük önem veriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında ordumuzun caydırıcı faaliyetlerinden alıyoruz.

"Bir oyalama görürsek"

Geçtiğimiz günlerde Madrid'deki NATO Zirvesi'nde ülkemizin yaklaşımlarını ifade etme fırsatı bulduk. Türkiye daima NATO içinde seçkin bir konumda kalmıştır. NATO içindeki bazı ülkelerin Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermediği açıktır. Bize nasıl sırtlarını döndüklerini unutmadık. NATO'da son gelişmelerin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Son 2 ülke üye olmamıştır, bunların ki üyelik davetidir. Şartları yerine getirmeleri gerekir. Bir oyalama görürsek en baştaki tavra döneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimseye yalan söylemedik. Atacağımız her adımı önceden ilan ettik.



"Ege'deki haklarımızdan vazgeçmeyiz"

Yunanistan kullanılarak dikkatimizin dağıtılmak istendiğinin farkındayız. Ege'deki haklarımızdan taviz vermeden sınırlarımızı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yunanistan konusu hak ettiği yere sahiptir.