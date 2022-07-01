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Esnafa kredi üst limiti yükseltildi Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı

Esnafa kredi üst limiti yükseltildi Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın girişimiyle esnafa yönelik faiz indirimli kredinin üst limitinin yükseldiğini belirtti.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bakanlığın girişimiyle esnafa yönelik faiz indirimli kredinin üst limitinin yükseldiğini duyurdu.

Esnafımıza hayırlı olsun.
Bakan Muş, "Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin TL’ye yükseltildi. Esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

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