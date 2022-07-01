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Galatasaray'ın istediği Halil Akbunar'ın yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın istediği Halil Akbunar'ın yeni takımı belli oldu!

Göztepe'nin küme düşmesinin ardından transfer döneminde aranan adam olan Halil Akbunar'ın yeni adresi belli oldu. Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki futbolcu, Belçika ekibi Westerlo'yla anlaşmaya vardı.

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Uzun yıllardır Göztepe'nin performansıyla en dikkat çekici isimlerinden biri olan Halil Akbunar'ın geleceği merak ediliyordu... İzmir ekibinin küme düşmesinin ardından Galatasaray dahil birçok ekip, 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilenirken, yıldız oyuncunun da kaptanlığını yaptığı Göztepe'yi bırakıp, bırakmayacağı soru işaretiydi.

A Spor'un haberine göre; Belçika'da 1.Lig'e yükselen Westerlo, Halil Akbunar için yaptığı görüşmelerde mutlu sona vardı. Deneyimli kanat oyuncusu yeni sezonda Belçika'da Westerlo forması giyecek.

3 milyon Euro...
İç ve dış transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılıların satılması gündemde olan kaptan Halil Akbunar için 3 milyon Euroluk bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Sezon içinde Cherif Ndiaye ve Obinna Nwobodo'yu da satıp iki oyuncudan yaklaşık 5 milyon dolar gelir elde eden Göztepe'nin Halil'in de satışıyla kasasını doldurması bekleniyor.

Halil geçen sezon 34 maça çıkarken, 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 

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