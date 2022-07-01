İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı kaç lira oldu? 1 Temmuz itibariyle asgari ücretle hepsi zamlandı
1 Temmuz 2022 itibariyle geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklayacak. Yeni asgari ücret ile birlikte birçok kalem de değişiklik olacak. Yeni asgari ücretle birlikte ile birlikte işsizlik maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı değişecek...
1 Temmuz 2022 itibariyle uygulanacak yeni asgari ücret, peş peşe yapılan toplantılar sonrası belli oldu.Yeni asgari ücret için uzlaşma sağlandı. Milyonlarca kişinin beklediği yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Yeni ücret sadece çalışanları değil birçok kişiyi etkileyecek.
2022 yılı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını açıklamış ve yeni maaşların 4253 lira olacağını duyurmuştu. Aradan 6 ay geçtikten sonra artan enflasyon rakamları nedeniyle asgari ücrete yeniden zam yapılması gerekliliği ortaya çıktı.
Bunlara da zam geliyor: Asgari ücretin artmasıyla birlikte bazı kalemlerde değişiklikler ortaya çıkacak. Bunların başında işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları geliyor.
İşsizlik maaşı
Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Mevcut olarak işsizlik maaşı en düşük 1986 lira, en yüksek de 3972 lira olarak ödeniyor. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor. Açıklanacak yeni rakamla birlikte işsizlik maaşları da netleşmiş olacak.