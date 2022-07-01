İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı kaç lira oldu? 1 Temmuz itibariyle asgari ücretle hepsi zamlandı

İşsizlik maaşı

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Mevcut olarak işsizlik maaşı en düşük 1986 lira, en yüksek de 3972 lira olarak ödeniyor. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor. Açıklanacak yeni rakamla birlikte işsizlik maaşları da netleşmiş olacak.