Asgari ücret 1247 lira zamlandı! 1 Temmuz 2022 itibariyle brüt asgari ücret 6147 net 5500 lira

1 Temmuz 2022 itibariyle asgari ücret zammı yüzde 30 oldu. 1 Ocak'taki asgari ücret göz önüne alındığında net artış 1247 lira oldu. Çalışanlar 1 Temmuz itibariyle 5500 lira net asgari ücret alacak. İşverene maliyeti de ortaya çıktı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Temmuz itibariyle geçerli olan zammın oranını ilk başta yüzde 25 olarak duyurdu. Asgari ücretin net 5500 lira olduğunu belirten Erdoğan, sonrasında uyarılar üzerine zam oranının yüzde 25 değil yüzde 30 olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması şöyle:

*Temmuz ayından geçerli olarak yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır.

*İşçi başına devletimiz tarafından işverenlere 100 lira destek verilecektir.

*Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır.

*Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.

*Bu bir ara artıştır. Asıl tespiti yılbaşında yeniden gerçekleştireceğiz.



Asgari ücret brüt ne kadar oldu?

1 Temmuz 2022 itibariyle net asgari ücret 5.500 lira olurken brütü ise 6 bin 471 lira oldu. Net artış 1247 lira oldu.